Son Dakika Haberleri: Venezuela'nın Muhalif Lideri Guaido'dan Japonya'ya Teşekkür

Venezuela'nın Muhalif Lideri Guaido'dan Japonya'ya Teşekkür

35 dakika önce

Venezuela'nın muhalefet lideri Juan Guaido, Japon hükümetine muhalefete verdiği destek için teşekkür etti.

Venezuela'nın Muhalif Lideri Guaido'dan Japonya'ya Teşekkür, System.String[]
Venezuela'nın muhalefet lideri Juan Guaido, Japon hükümetine muhalefete verdiği destek için teşekkür etti.

Venezuela'da birçok devlet tarafından devlet başkanı olarak tanınan muhalefet lideri Juan Guaido, sosyal medya aracığıyla bir açıklama yaptı. Guaido açıklamasında, "Japonya hükümetine, demokratik düzene devam etme ve özgür ve adil seçim çağrısı yapma çabalarımızı destekledikleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Japonya muhalefete desteğini açıklamıştı

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, dün Japonya'nın Guaido'ya desteğini açıklamış, ayrıca geçtiğimiz yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin meşruiyeti konusunda endişelerini dile getirmişti. Kono, Japonya'nın Venezuela'da yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmasına dair çağrısını da yinelemişti.

Kendini geçici devlet başkanı ilan etmişti

Çoğunluğu muhalefetin elinde bulunan Ulusal Meclisin Başkanı olan muhalif lider Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Rusya, Küba, Çin, Meksika ve Türkiye ise Venezuela hükümetine olan desteklerini açıklamıştı. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:41 Kaynak: İHA

Japonya, Venezuela, Güncel
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