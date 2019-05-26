Venezuela'nın siyasi aktörleri Oslo'daki müzakere masasına geri dönüyor

Venezuela'daki siyasi krize çözüm bulmak için hükümet ve muhalefet temsilcilerinin Norveç'teki müzakere masasına geri döneceği duyuruldu.Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'nın siyasi aktörlerinin Norveç'in ara buluculuğunda yürütülen müzakere sürecini devam ettirme kararı aldığı ve önümüzdeki hafta Oslo'da bir araya gelecekleri belirtildi.