Son Dakika Haberleri: Venezuela Ordusu Ayaklanma Çağrısı Yapan Askerleri Yakaladı

Venezuela Ordusu Ayaklanma Çağrısı Yapan Askerleri Yakaladı

1 saat önce

Venezuela'da yönetime karşı ayaklanma çağrısı yapan bir grup askerin yakalandığı bildirildi.

Venezuela Ordusu Ayaklanma Çağrısı Yapan Askerleri Yakaladı, System.String[]
Venezuela'da yönetime karşı ayaklanma çağrısı yapan bir grup askerin yakalandığı bildirildi.

Associated Press (AP) ajansının haberine göre, Venezuela ordusundan yapılan açıklamada, silah çalan ve subayları kaçıran ulusal muhafız birliğinden bir grubun gözaltına alındığı belirtildi.

Ülkede üniformalı bir grubun çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir dizi video üzerine bazı kişilerin sokaklara döküldüğü, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale ettiği aktarıldı.

Başkent Caracas'ta devlet başkanlığı sarayına 3 kilometre uzaklıkta Cotiza semtindeki gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale edildiği vurgulandı.

Videoda, bir grup üniformalı ve silahlı adam, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini tanımayacaklarını dile getiriyor, kendisini çavuş Armando Figueroa olarak tanıtan biri, Venezuelalılara ve askerlere, isyanlarına destek için sokaklara dökülmeleri çağrısında bulunuyor. Figueroa, "Anayasayı savunmamız için sokağa inmemizi istediniz, işte buradayız. Fitili ateşlememizi istediniz, ateşledik. Desteğinize ihtiyacımız var." ifadesini kullanıyor.

Venezuela hükümeti ise henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Associated Press, Venezuela, Güncel
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