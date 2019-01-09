Son Dakika Haberleri: Venezuela Ordusu'ndan Maduro'ya Sadakat Sözü

Venezuela Ordusu'ndan Maduro'ya Sadakat Sözü

1 saat önce

Venezuela Ordusu, Ulusal Meclis tarafından "yasa dışı" ilan edilen ve darbe çağrısında bulunulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "mutlak sadakat" sözü verdi.

Venezuela Ordusu'ndan Maduro'ya Sadakat Sözü, System.String[]
Venezuela Ordusu, Ulusal Meclis tarafından "yasa dışı" ilan edilen ve darbe çağrısında bulunulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "mutlak sadakat" sözü verdi.

Venezuela'da Silahlı Kuvvetler, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için orduya darbe çağrısında bulunan Meclis Başkanı Juan Guaido'ya karşı Maduro'ya "mutlak sadakat" sözü verdi.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Yüksek Adalet Divanı'nın (TSJ) önünde yemin ederek görev süresini 2025 yılına kadar uzatmaya hazırlanan Maduro'ya desteklerini sunan bir bildiri okudu. Padrino, devlet kanalında yayınlanan açıklamasında, "2019-2025 döneminde başkomutanımıza sınırsız desteğimizi ve mutlak sadakatimizi sunacağız" dedi.

Ulusal Meclis'e vatana ihanet suçlaması

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ulusal Meclis ile kendisi aleyhine kararlar alan Lima Grubunu destekleyen muhaliflere karşı "vatana ihanet soruşturması" başlatılması emrini verdi. Öte yandan meclis toplantıları Maduro müttefiklerinden oluşan Yüksek mahkeme tarafından iptal edildi.

Vatana ihanetle suçlanan Ulusal Meclis ve muhalifler, Maduro'nun ikinci 6 yıllık görev süresini üstlenmemesini, yeni ve özgür bir seçim yapılana kadar görevlerini Ulusal Meclis'e devretmesini istiyor. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:32 Kaynak: İHA

Nicolas Maduro, Venezuela, Politika
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