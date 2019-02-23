Son Dakika Haberleri: Venezuela Örneği İran'ın ABD'ye Güvenmemesi Gerektiğini Gösteriyor"

Venezuela Örneği İran'ın ABD'ye Güvenmemesi Gerektiğini Gösteriyor"

1 saat önce

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Venezuela örneğinin, İran'ın ABD'ye neden güvenmemesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Venezuela Örneği İran'ın ABD'ye Güvenmemesi Gerektiğini Gösteriyor
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Venezuela örneğinin, İran'ın ABD'ye neden güvenmemesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Şemhani, Tasnim Haber Ajansı'na verdiği röportajda, İran'ın yeni nükleer anlaşma konusunda ABD ile masaya oturmayacağını belirterek, "ABD'de, Donald Trump'tan sonra iş başına gelecek hükümetin yeni bir anlaşmaya bağlı kalacağının garantisi yok. Venezuela örneği, İran'ın ABD'ye neden güvenmemesi ve müzakere etmemesi gerektiğini gösteriyor. ABD öncelikli olarak nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirerek iyi niyetini göstermeli." dedi.

ABD'nin, İran petrol ihracatının kısıtlanmasına yönelik girişimlerinin beklenen sonucu göstermediğini dile getiren Şemhani, "İran, ABD'nin petrol ihracatına yönelik kanunsuz yaptırımları karşısında bazı girişimler sergiledi ve yaptırımları etkisiz hale getirdi." ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'la savaşma isteğinde olup olmadığı sorusuna Şemhani, "ABD'liler savaşamayacaklarını biliyor ve tehdit söylemlerini artırıyor. Trump savaş ehli değil, bu nedenle savaşmamak için tehdit ediyor." yanıtını verdi.

Şemhani, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, ABD'nin 2019'un sonuna kadar bölgeden tamamen çekilmeye mecbur olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:16 Kaynak: AA

Venezuela, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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