Son Dakika Haberleri: Venezuela parasındaki sıfırlar yeniden arttı
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Venezuela parasındaki sıfırlar yeniden arttı

6 saat önce

Venezuela, en yükseği 500 olan kağıt paralarına hiper enflasyondan ötürü 10 bin, 20 bin ve 50 binlik yeni banknotlar ekledi.

Venezuela parasındaki sıfırlar yeniden arttı, System.String[]
Venezuela, en yükseği 500 olan kağıt paralarına hiper enflasyondan ötürü 10 bin, 20 bin ve 50 binlik yeni banknotlar ekledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:08 
Venezuela, Ekonomi
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