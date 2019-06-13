Venezuela parasındaki sıfırlar yeniden arttı
6 saat önce
Venezuela, en yükseği 500 olan kağıt paralarına hiper enflasyondan ötürü 10 bin, 20 bin ve 50 binlik yeni banknotlar ekledi.
Venezuela
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:08
, en yükseği 500 olan kağıt paralarına hiper enflasyondan ötürü 10 bin, 20 bin ve 50 binlik yeni banknotlar ekledi.
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