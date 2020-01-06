Venezuela: Parlamentodaki seçimleri meşru bulmayan muhalefet, Guaido'yu başkan seçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Venezuela: Parlamentodaki seçimleri meşru bulmayan muhalefet, Guaido'yu başkan seçti - Son Dakika Dünya

Venezuela: Parlamentodaki seçimleri meşru bulmayan muhalefet, Guaido'yu başkan seçti

7 saat önce

Venezuela'da muhalif milletvekili Luis Parra’nın başkanlığa seçildiği Ulusal Meclisteki (AN) seçimlerin meşru olmadığını öne süren muhalefet, parlamento dışında yaptıkları paralel oylama ile Juan Guaido'nun yeniden AN başkanlığına getirildiğini duyurdu.

Venezuela: Parlamentodaki seçimleri meşru bulmayan muhalefet, Guaido'yu başkan seçti, System.String[]

Venezuela'da muhalif milletvekili Luis Parra'nın başkanlığa seçildiği Ulusal Meclisteki (AN) seçimlerin meşru olmadığını öne süren muhalefet, parlamento dışında yaptıkları oylama ile Juan Guaido'nun yeniden AN başkanlığına getirildiğini duyurdu.


Venezuela'da ABD ve batının desteği ile kendini geçici devlet başkanı ilan eden eski AN Başkanı Guaido ve destekçisi bazı milletvekilleri, kaybettikleri parlamento seçimlerinin ardından alternatif seçim düzenlemek için başkent Caracas'taki muhalif El Nacional gazetesinin merkezinde toplandı.

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Milletvekili, Parlamento, Venezuela, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:58 
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