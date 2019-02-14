Son Dakika Haberleri: Venezuela Petrol Bakanı: "Ham Petrol ile Mal Takası Ticaret Yöntemimiz"

Venezuela Petrol Bakanı: "Ham Petrol ile Mal Takası Ticaret Yöntemimiz"

27 dakika önce

Venezuela Petrol Bakanı ve devlet petrol şirketi PDVSA Başkanı Manuel Quevedo Salı günü yaptığı açıklamada, dünyanın “dolar ve ABD`den ibaret olmadığını” vurguladı ve ABD`nin yaptırımları karşısında, “dost ülkelerin iş birliğine” ihtiyaçları olduğunu söyledi. Venezuela Petrol Bakanı ve devlet petrol şirketi PDVSA Başkanı Manuel Quevedo, ham petrol ile mal takasının ülkenin ticaret yöntemi olduğunu söyleyerek petrol […]The post Venezuela Petrol Bakanı: “Ham petrol ile mal takası ticaret yöntemimiz” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Venezuela Petrol Bakanı:
Venezuela Petrol Bakanı ve devlet petrol şirketi PDVSA Başkanı Manuel Quevedo Salı günü yaptığı açıklamada, dünyanın "dolar ve ABD'den ibaret olmadığını" vurguladı ve ABD'nin yaptırımları karşısında, "dost ülkelerin iş birliğine" ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Venezuela Petrol Bakanı ve devlet petrol şirketi PDVSA Başkanı Manuel Quevedo, ham petrol ile mal takasının ülkenin ticaret yöntemi olduğunu söyleyerek petrol üretimi mekanizmalarının çalışmaya devam ettiğini ve Hindistan'ın petrol ihtiyacını karşılamaya devam ettiklerini söyledi.

Daha önce basında yer alan haberlere göre, PDVSA'nın alt şirketlerinden olan Citgo Petroleum Group'un iki ABD'li yöneticisi, şirketin yönetim kurulundan çıkarılacak.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:15 

Venezuela, Sektörel
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