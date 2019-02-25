Venezuela petrol şirketine yeni yaptırım
1 saat önce
ABD, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yeni yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.
ABD
, Venezuela
devlet petrol şirketi PDVSA'ya yeni yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:05
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