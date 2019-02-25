Son Dakika Haberleri: Venezuela petrol şirketine yeni yaptırım

Venezuela petrol şirketine yeni yaptırım

1 saat önce

ABD, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yeni yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

Venezuela petrol şirketine yeni yaptırım, System.String[]
ABD, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yeni yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:05 

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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