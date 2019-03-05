Son Dakika Haberleri: Venezuela Provokasyondan Kaçındı"

Venezuela Provokasyondan Kaçındı"

51 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Departmanı Müdürü Aleksandr Şçetinin, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido Venezuela'ya dönüşünde tutuklanmamasına ilişkin, "Venezuela yetkilileri akıllıca davrandı, provokasyondan kaçındı.

Venezuela Provokasyondan Kaçındı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Departmanı Müdürü Aleksandr Şçetinin, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido Venezuela'ya dönüşünde tutuklanmamasına ilişkin, "Venezuela yetkilileri akıllıca davrandı, provokasyondan kaçındı." dedi.

TASS haber ajansına göre, Şçetinin, Guaido'nun Venezuela'ya dönüşünde tutuklanmamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şçetinin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Venezuela'daki krizin barış içinde çözülmesinden yana olduğuna dikkati çekti.

Guaido'nun Venezuela'ya dönüşünde tutuklanmadığını hatırlatan Şçetinin, "Venezuela yetkilileri akıllıca davrandı, provokasyondan kaçındı. Elbette, nasıl hareket edileceğine dair karar, Venezuela'nın meşru yönetimine aittir." ifadesini kullandı.

Ülkeden çıkış yasağı olmasına rağmen 22 Şubat'ta Kolombiya'ya geçen muhalif lider Juan Guaido, dün Venezuela'ya dönmüştü.

Guaido, Kolombiya'dan sonra bölgede kendisini destekleyen Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Ekvador gibi ülkelere ziyaretlerde bulunmuştu.

Öte yandan, Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, ocak sonunda Guaido'ya yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi, mal varlığının ve banka hesaplarının dondurulması için Yüksek Adalet Mahkemesine başvuruda bulunmuş, ertesi gün bu ihtiyati tedbirler onaylanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:35 Kaynak: AA

Latin Amerika, Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Venezuela, Güncel
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