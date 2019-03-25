Son Dakika Haberleri: Venezuela, S-300 Füzesi Denedi

Venezuela, S-300 Füzesi Denedi

4 dakika önce

Rusya'dan gizli şekilde S-300 füzesi tedarik ettiği ortaya çıkan Venezuela, füzelerle tatbikat yaptı.

Venezuela, S-300 Füzesi Denedi, System.String[]
Rusya'dan gizli şekilde S-300 füzesi tedarik ettiği ortaya çıkan Venezuela, füzelerle tatbikat yaptı.

İsrail Savunma Danışmanlık Şirketi, ImageSat International (ISI), Venezuela'nın S-300'leri kullandığını iddia etti. Raporda, Başkent Karakas'ın güneyinde konuşlandırılmış, hava savunma sistemlerinin Capitan Manuel Rio Hava Üssüne konuşlandırıldığı bildirildi. Füzelerle tatbikat yapıldığı ifade edilen raporda, bir dış müdahale beklentisi karşısında Venezuela ile Rusya arasındaki işbirliğinin en son örneği olarak gösterildi. Toplamda 5 S-300VM rampası tespit edildi. ISI şirketi yaptıkları açıklamada, "Venezuela, bölgesel gerilimler nedeniyle operasyonel olduğu ihtimalini artırıyor" denildi.

İsrail'in tarafından üretilen EROS uydularını işleten ISI şirketi, Şubat ayında S-300'lerin Capitn Manuel Ros üssünde sökülüp takılması görüntülerini yayınlamıştı. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:28 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump Skandal Kararı Yarın İmzalıyor 78 Yaşındaki Kadının, Metroda Tekme Tokat Saldırıya Uğradığı Anlar Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı Çin Borsasından Bir Günde 1,6 Milyar Dolar Çıktı Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türk Jetleri Tarafından Taciz Edildiği İddiaları Yalanlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 17:32:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela, S-300 Füzesi Denedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]