Son Dakika Haberleri: Venezuela Savunma Bakanı ABD Yaptırımlarıyla Alay Etti

Venezuela Savunma Bakanı ABD Yaptırımlarıyla Alay Etti

1 saat önce

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin yaptırım kararlarıyla alay ederek, "Ulusal egemenlik ve anayasanın devrimci savunucusu bütün general ve amirallerin maaş çizelgelerinin, yaptırımların taksitle uygulanmasını kolaylaştırmak için ABD Hazine Bakanlığına gönderilmesi...

Venezuela Savunma Bakanı ABD Yaptırımlarıyla Alay Etti, System.String[]
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin yaptırım kararlarıyla alay ederek, "Ulusal egemenlik ve anayasanın devrimci savunucusu bütün general ve amirallerin maaş çizelgelerinin, yaptırımların taksitle uygulanmasını kolaylaştırmak için ABD Hazine Bakanlığına gönderilmesi emrini verdim." ifadesini kullandı.

Padrino Lopez, sosyal medya hesabından, ABD'nin Venezuela'daki resmi yetkililere ve yakınlarına sık sık yeni yaptırım kararları almasıyla alay etti.

Venezuela ordusundaki bütün general ve amirallerin maaş çizelgelerinin ABD Hazine Bakanlığına gönderilmesi emrini verdiğini ifade eden Lopez, böylece ABD'nin yaptırımlarının "anayasa ve ulusal egemenliğin devrimci savunucularına" taksitle uygulanmasını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı en son, Venezuela'ya Kolombiya'dan 23 Şubat'ta sokmak istedikleri "insani yardım" malzemelerinin girişine engel oldukları gerekçesiyle 6 askeri yetkili hakkında 25 Şubat'ta yaptırım uygulama kararı almıştı.

Venezuela-Kolombiya sınırında hükümet karşıtı protesto düzenlemek ve ABD'den Venezuela'ya gelen "insani yardım" paketlerinin girişini sağlamak isteyen muhaliflerle güvenlik güçleri arasında 23 Şubat'ta gün boyu çatışmalar yaşanmış. Hiçbir kamyon Venezuela'ya geçememiş, 2'si ise Francisco de Paula Santander Köprüsü üzerinde yakılmıştı.

116 asker ihraç edildi

Öte yandan Venezuela'da 23 Şubat'ta yaşanan olaylar sonrası 116 asker ordudan ihraç edildi.

Ülkenin resmi gazetesinde yayımlanan kararda, 1 tümgeneral ve 3 albayın da aralarında bulunduğu 116 askerin "vatana ihanet" ve "firar" suçlamasıyla FANB'den atıldığı duyuruldu.

Bu arada Kolombiya göçmenlik idaresi Migracion Colombia'dan yapılan son açıklamaya göre, bu ülkeye kaçan Venezuelalı güvenlik güçleri mensuplarının sayısı 700'ü aştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:18 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, PKK İçin Kararını Verdi: Terör Örgütü Listesinde Kalacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu

Venezuela Ordusunda Bulunan 600 Asker, Guaido'nun Saflarına Katıldı AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Yanına Gelen EYT'liye Böyle Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 04:41:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela Savunma Bakanı ABD Yaptırımlarıyla Alay Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]