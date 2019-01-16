Venezuela Savunma Bakanı: "Maduro'yu Korumak İçin Ölürüz"
16 dakika önce
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Devlet Başkanı Nicols Maduro, "Maduro'yu korumak için ölürüz" ifadelerini kullandı.
Venezuela
Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Devlet Başkanı Nicols Maduro, "Maduro'yu korumak için ölürüz" ifadelerini kullandı.
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ordunun 6 yıllık yeni dönem devlet başkanlığı için yemin eden Devlet Başkanı Nicols Maduro'yu korumak için ölmeye hazır olduğunu uluslararası topluma duyurdu. Savunma Bakanı devlete ait yayın organlarında yaptığı açıklamada, "Yemin ettiğimiz gibi anayasayı, ülkemizin insanlarını, kurumlarını, ülkemizin seçilmiş devlet başkanını savunmak için ölmeye hazırız" dedi.
Daha önce Venezuela Ulusal Meclisi, Maduro'nun yetkisini meclise bırakmasında kendilerine yardım etmeleri için orduya çağrıda bulunmuştu. - KARAKAS
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:06 Kaynak: İHA
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