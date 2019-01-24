Son Dakika Haberleri: Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Kendini "Geçici Devlet Başkanı" İlan Eden Juan...

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Kendini "Geçici Devlet Başkanı" İlan Eden Juan...

29 dakika önce

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'nun başkanlığını ordunun kabul etmeyeceğini açıkladı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Kendini
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'nun başkanlığını ordunun kabul etmeyeceğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:15 Kaynak: AA

Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı'nı 'Geçici Devlet Başkanı' Olarak Tanıdı, Maduro'dan Anında Yanıt Geldi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'ye Rest Çekip 72 Saat Süre Verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Destek Telefonu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 01:44:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Kendini "Geçici Devlet Başkanı" İlan Eden Juan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]