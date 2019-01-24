Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Kendini "Geçici Devlet Başkanı" İlan Eden Juan...
29 dakika önce
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'nun başkanlığını ordunun kabul etmeyeceğini açıkladı.
Venezuela
Savunma Bakanı Vladimir Padrino, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'nun başkanlığını ordunun kabul etmeyeceğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:15 Kaynak: AA
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