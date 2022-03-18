Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, İş Sanat'ta konser verecek - Son Dakika

Venezuela'da bir sosyal dönüşüm hareketi amacıyla kurulan, sonrasında yakaladığı başarı ile dünyanın saygın orkestraları arasında gösterilen Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, 6 ve 7 Nisan'da İş Kuleleri Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Şef Christian Vasquez yönetimindeki orkestranın ilk konserinde çellist Poyraz Baltacıgil solist olarak yer alacak. Konserin repertuvarında, Antonin Dvorak'ın "Si Minör Çello Konçertosu" ve Sergey Prokofyev'in "5. Senfonisi" seslendirilecek.

Orkestranın sahne alacağı 7 Nisan'daki ikinci konserde ise ABD'li bestecilerin eserleri icra edilecek. Konserin ilk bölümünde orkestrayı Andres David Ascanio yönetecek.

Christian Vasquez'in batonu devralacağı konserin ikinci bölümünde ise Leonard Bernstein'ın "Batı Yakasının Hikayesi" müzikalinin orkestraya uyarlanan senfonik dansları yorumlanacak.

Çevrim içi konserler ve dinletiler YouTube'da devam edecek

İş Sanat'ın çevrim içi konserleri ise Milli Reasürans Oda Orkestrası konseriyle devam edecek. İlk gösterimi 13 Nisan'da yapılacak konseri, orkestra şefi Hakan Şensoy yönetecek. Konserin solisti ise flütçü Sonat Sözer olacak.

Antonio Vivaldi, Gabriel Faure ve Arthur Barbosa'nın eserleriyle doğadan ilham alan bir repertuvarla hazırlanan konser, ilk gösteriminden itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalında ücretsiz izlenebilecek.

Cumhuriyetin ilk kadın yazarlarından Nezihe Meriç'in hikayeleri, 25 Nisan'da İş Sanat'ın YouTube kanalında izleyiciyle buluşacak. Eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde, müzikle bir arada sunulan hikayeleri, Atilla Birkiye tarafından düzenlendi, Mehmet Birkiye ise sahneye uyguladı.

Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek ve Aslı Yılmaz'ın yorumlarıyla gerçekleşecek dinletinin müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstlendi. Dinletiye Seda Subaşı kemanıyla Şemsa İdil Ural da çellosuyla eşlik edecek.

"Çocukken Büyüdüm Ben"in yeni bölümleri yayınlanacak

Semaver Kumpanya'nın İş Sanat'a özel hazırladığı video serisi "Çocukken Büyüdüm Ben" yeni bölümleriyle devam edecek.

Terzi Mahmut Bey ve dükkanına gelen kukla İhsan'ın günlük hayat hakkındaki sohbetlerine yavaş yavaş kasabanın diğer kukla ve insanlarının da katılmaya başladığı dizinin yeni bölümleri 3 ve 17 Nisan'da yayınlanacak.

Serinin önceki bölümleri İş Sanat'ın YouTube kanalı ile Türkiye İş Bankası Kumbara Dergisi'nin internet sitesinden izlenebiliyor.

Senaryosunu Hakan Tabakan'ın yazdığı, yönetmenliğini Volkan M. Sarıöz'ün üstlendiği, dekor tasarımı İsmail Hazır, kostüm tasarımı Sema Öztaş, müzik tasarımı Okan Kaya, kukla tasarımı Sibel Altan ve ışık tasarımı Kaan Aloğlu'na ait dizinin oyuncu kadrosunda ise Mehmet Konu, Sarp Aydınoğlu, Onur Şenol, Sibel Altan, Onur Yalçınkaya, Nisan Yenigül ve Metin Alpargun yer alıyor.

Sergiler

Ressam Habip Aydoğdu'nun "Kırmızı Yine Kırmızı" sergisi, 20 Nisan'da Ankara Ulus'taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde açılacak.

Sergide, kendi özgün dilini oluşturan sanatçının 40 yıllık sanat yaşamı, "1970'ler Yaşam Kavgası", "1980'ler Uçan Düş", "1990'lar Az Olanla Düşündürtmek/ Kırmızının İktidarı", "2000'ler Modernizmin İzinde/ Kurban" başlıklı düzenle izlenebilecek. Sergi, 30 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi de 27 Nisan'dan itibaren Yalçın Gökçebağ'ın retrospektif sergisine ev sahipliği yapacak. Sergide sanatçının farklı dönemlerine ait eserleri yer alacak.