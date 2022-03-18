Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, İş Sanat'ta konser verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, İş Sanat'ta konser verecek

18.03.2022 18:06
Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, İş Sanat'ta konser verecek

Venezuela'da bir sosyal dönüşüm hareketi amacıyla kurulan, sonrasında yakaladığı başarı ile dünyanın saygın orkestraları arasında gösterilen Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, 6 ve 7 Nisan'da İş Kuleleri Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Venezuela'da bir sosyal dönüşüm hareketi amacıyla kurulan, sonrasında yakaladığı başarı ile dünyanın saygın orkestraları arasında gösterilen Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, 6 ve 7 Nisan'da İş Kuleleri Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Şef Christian Vasquez yönetimindeki orkestranın ilk konserinde çellist Poyraz Baltacıgil solist olarak yer alacak. Konserin repertuvarında, Antonin Dvorak'ın "Si Minör Çello Konçertosu" ve Sergey Prokofyev'in "5. Senfonisi" seslendirilecek.

Orkestranın sahne alacağı 7 Nisan'daki ikinci konserde ise ABD'li bestecilerin eserleri icra edilecek. Konserin ilk bölümünde orkestrayı Andres David Ascanio yönetecek.

Christian Vasquez'in batonu devralacağı konserin ikinci bölümünde ise Leonard Bernstein'ın "Batı Yakasının Hikayesi" müzikalinin orkestraya uyarlanan senfonik dansları yorumlanacak.

Çevrim içi konserler ve dinletiler YouTube'da devam edecek

İş Sanat'ın çevrim içi konserleri ise Milli Reasürans Oda Orkestrası konseriyle devam edecek. İlk gösterimi 13 Nisan'da yapılacak konseri, orkestra şefi Hakan Şensoy yönetecek. Konserin solisti ise flütçü Sonat Sözer olacak.

Antonio Vivaldi, Gabriel Faure ve Arthur Barbosa'nın eserleriyle doğadan ilham alan bir repertuvarla hazırlanan konser, ilk gösteriminden itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalında ücretsiz izlenebilecek.

Cumhuriyetin ilk kadın yazarlarından Nezihe Meriç'in hikayeleri, 25 Nisan'da İş Sanat'ın YouTube kanalında izleyiciyle buluşacak. Eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde, müzikle bir arada sunulan hikayeleri, Atilla Birkiye tarafından düzenlendi, Mehmet Birkiye ise sahneye uyguladı.

Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek ve Aslı Yılmaz'ın yorumlarıyla gerçekleşecek dinletinin müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstlendi. Dinletiye Seda Subaşı kemanıyla Şemsa İdil Ural da çellosuyla eşlik edecek.

"Çocukken Büyüdüm Ben"in yeni bölümleri yayınlanacak

Semaver Kumpanya'nın İş Sanat'a özel hazırladığı video serisi "Çocukken Büyüdüm Ben" yeni bölümleriyle devam edecek.

Terzi Mahmut Bey ve dükkanına gelen kukla İhsan'ın günlük hayat hakkındaki sohbetlerine yavaş yavaş kasabanın diğer kukla ve insanlarının da katılmaya başladığı dizinin yeni bölümleri 3 ve 17 Nisan'da yayınlanacak.

Serinin önceki bölümleri İş Sanat'ın YouTube kanalı ile Türkiye İş Bankası Kumbara Dergisi'nin internet sitesinden izlenebiliyor.

Senaryosunu Hakan Tabakan'ın yazdığı, yönetmenliğini Volkan M. Sarıöz'ün üstlendiği, dekor tasarımı İsmail Hazır, kostüm tasarımı Sema Öztaş, müzik tasarımı Okan Kaya, kukla tasarımı Sibel Altan ve ışık tasarımı Kaan Aloğlu'na ait dizinin oyuncu kadrosunda ise Mehmet Konu, Sarp Aydınoğlu, Onur Şenol, Sibel Altan, Onur Yalçınkaya, Nisan Yenigül ve Metin Alpargun yer alıyor.

Sergiler

Ressam Habip Aydoğdu'nun "Kırmızı Yine Kırmızı" sergisi, 20 Nisan'da Ankara Ulus'taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde açılacak.

Sergide, kendi özgün dilini oluşturan sanatçının 40 yıllık sanat yaşamı, "1970'ler Yaşam Kavgası", "1980'ler Uçan Düş", "1990'lar Az Olanla Düşündürtmek/ Kırmızının İktidarı", "2000'ler Modernizmin İzinde/ Kurban" başlıklı düzenle izlenebilecek. Sergi, 30 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi de 27 Nisan'dan itibaren Yalçın Gökçebağ'ın retrospektif sergisine ev sahipliği yapacak. Sergide sanatçının farklı dönemlerine ait eserleri yer alacak.

YORUMLAR
500
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri netleşti! İlk maçlar 5-6 Nisan'da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri netleşti! İlk maçlar 5-6 Nisan'da Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatını litre başına 5,70 lira olarak belirledi Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatını litre başına 5,70 lira olarak belirledi

Simon Bolivar, Venezuela, Youtube, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, İş Sanat'ta konser verecek - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Kocasına sinirlenip bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne mahkeme tarafından tutuklandı
17:48 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Köprü orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsü unvanına sahip oldu
17:30 İbrenin Şenol Güneş'e dönmesi Beşiktaş yönetimini karıştırdı! İstifaya hazırlanıyorlar
17:30 ABD'de polislere bıçakla saldıran kadın, ateş edilerek etkisiz hale getirildi
17:20 İki liderin diyaloğu dikkat çekti! Güney Kore Başbakanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el işareti ile kürsüye çıktı
16:41 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
14:56 Birleşmiş Milletler paylaştı: Ukrayna'da gıda tedarik zinciri çökmek üzere
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 18:11:40. #1.13#
SON DAKİKA: Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, İş Sanat'ta konser verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement