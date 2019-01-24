Son Dakika Haberleri: Venezuela Siyasi Krizi Dünya Liderlerini İkiye Böldü: Hangi Ülke Kimin Tarafında?

Venezuela Siyasi Krizi Dünya Liderlerini İkiye Böldü: Hangi Ülke Kimin Tarafında?

5 dakika önce

Muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından Venezuela ciddi bir siyasi krizin içinde.

Muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından Venezuela ciddi bir siyasi krizin içinde. Dünya liderleri ise ikiye bölünmüş durumda: Bir tarafta Guaido'ya destek verenler, diğer yanda Maduro'ya arka çıkanlar. …

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:46 Kaynak: Youtube

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