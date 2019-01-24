Son Dakika Haberleri: Venezuela Siyasi Krizi Dünya Liderlerini İkiye Böldü: Hangi Ülke Kimin Tarafında?

Venezuela Siyasi Krizi Dünya Liderlerini İkiye Böldü: Hangi Ülke Kimin Tarafında?

1 saat önce

Muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından Venezuela ciddi bir siyasi krizin içinde.

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Muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından Venezuela ciddi bir siyasi krizin içinde. Dünya liderleri ise ikiye bölünmüş durumda: Bir tarafta Guaido'ya destek verenler, diğer yanda Maduro'ya arka çıkanlar.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:07 

Venezuela, Dünya
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