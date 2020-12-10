Venezuela Ulusal Meclis seçimlerinde zafer Maduro'nun oldu - Son Dakika

Venezuela'da Pazar günü yapılan Ulusal Meclis seçimlerinin sonuçları açıklandı. Ulusal Meclisteki 277 sandalyeden 253'ünü, Nicolas Maduro'nun Genel Sekreterliğini yaptığı Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) kazandı.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Pazar günü yapılan Ulusal Meclis seçimlerinin sonuçları açıklandı. Konseyin açıklamasında, Nicolas Maduro'nun Genel Sekreterliğini yaptığı Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin (PSUV) 1. sırada yer alarak, 5 Ocak'ta göreve başlayacak Ulusal Meclis'teki (AN) 277 koltuktan 253'ünü kazandığı belirtildi. PSUV daha önce 87 bölgede birinci partiyken, yeni seçimle beraber 24 bölgede daha üstünlüğünü ele aldı. Konsey, seçimlerde ikinci sırada ise 11 milletvekili ile muhalefet grubu Accin Democrtica'nın yer aldığını belirtti. Avanzada Progresista ve El Cambio ise üçer koltuk kazandı. Seçim sonuçlarında Primero Venezuela ise iki koltuk ile yetindi. Seçim Konseyi, Bağımsız Siyasi Seçim Organizasyon Komitesi partisinden (COPEI) ve Venezuela Komünist Partisi'nden (PCV) birer milletvekilinin seçildiğini açıkladı.

Kayıtlı seçmenlerin yüzde 30,5'inin katıldığı seçimlerde, sürecin şeffaflığı ve geçerliliği bin 500 ulusal gözlemci ve 34 ülkeden 200 temsilcinin onayı ile kabul edildi.

(Serkan Bayar/İHA)