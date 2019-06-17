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Venezuela Ulusal Savunma Konseyi Genel Sekreteri Moskova'da

1 saat önce

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile Venezuela Ulusal Savunma Konseyi Genel Sekreteri Pasqualino Anjolillo Fernandez, Moskova'da bir araya geldi.

Venezuela Ulusal Savunma Konseyi Genel Sekreteri Moskova'da, System.String[]
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile Venezuela Ulusal Savunma Konseyi Genel Sekreteri Pasqualino Anjolillo Fernandez, Moskova'da bir araya geldi.
Rusya Güvenlik Konseyi Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'in Venezuela Ulusal Savunma Konseyi Genel Sekreteri Fernandez ile görüştüğü bildirildi.
Açıklamada, "Patruşev ve Fernandez, iki ülke arasında güvenlik alanında iş birliğini, özellikle siyasi istikrar ve bilgi güvenliğinin sağlanmasını görüştü." ifadelerine yer verildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Departmanı Müdürü Aleksandr Şetinin, daha önce Rusya'nın, Venezuela'da askeri uzman sayısını artırmaya hazır olduğunu ve yeni parti insani yardımını Venezuela'ya gönderdiğini belirtmişti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:24 Kaynak: AA
Rusya Federasyonu, Moskova, Ulusal Savunma, Venezuela
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