Son Dakika Haberleri: Venezuela ve Kolombiya arasında karşılıklı suçlamalar
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Venezuela ve Kolombiya arasında karşılıklı suçlamalar

1 saat önce

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, komşusu Venezuela'yı silahlı gruplara ve uluslararası teröre destek vermekle suçlarken Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Kolombiya'yı en fazla uyuşturucu üreten ve dağıtan ülke olmakla itham etti.

Venezuela ve Kolombiya arasında karşılıklı suçlamalar, System.String[]

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, komşusu Venezuela'yı silahlı gruplara ve uluslararası teröre destek vermekle suçlarken Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Kolombiya'yı en fazla uyuşturucu üreten ve dağıtan ülke olmakla itham etti.

Venezuela ile bu ülkedeki muhalefete uzun süredir her türlü desteği veren Kolombiya arasındaki gerginlik, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulunda da devam etti. Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Venezuela'ya yönelik ağır suçlamalarda bulundu, Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza da aynı tonda yanıt verdi.

Genel Kurula hitap eden Duque, tıpkı destek verdiği Venezuela muhalefeti gibi Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini silahlı gruplara ev sahipliği yapmakla eleştirerek "Venezuela uluslararası terörizm ağı için bir bağlantı merkezi." dedi.

Duque, komşu ülkenin devlet yapılanmasının uyuşturucu kartellerine hizmet ettiğini ve Kolombiya'da şiddete neden olan silahlı gruplara destek verdiğini öne sürdü.

Konuşması boyunca çok ağır ifadeler kullanan Duque, "Venezuela'nın teröre desteğine kanıt" olarak nitelendirdiği bazı belgeleri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teslim ettiklerini söyledi.

"Kolombiya bölge barışı için tehdittir"

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza da Kolombiya Devlet Başkanı Duque'yi hedef alarak "Ülkesi en fazla uyuşturucu üreten ve dağıtan ülke. Uyuşturucu ticaretiyle bütün devlet yapısı derinden ilişkili. Dolayısıyla bilmiyorum Duque'nin mi yoksa Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun konuşması mı daha utanmazca." ifadelerini kullandı.

Arreaza, paramiliter grupların asıl Kolombiya'da bulunduğunu iddia ederek "Kolombiya 70 senedir bölge barışı ve güvenliği için bir tehdittir, bu yüzden biz her zaman Kolombiya'da barışı destekledik." dedi.

Duque'ye kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD ve Kolombiya destekli muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Kolombiya'ya geçişi sırasında paramiliterlerle çekilen görüntü ve fotoğraflarını da hatırlatan Arreaza, bu durumun Kolombiya'nın paramiliterlerle ilişkisi için bir kanıt olduğunu savundu.

Guaido'nun, Kolombiya'daki "Los Rastrojos" isimli uyuşturucu kaçakçısı paramiliter grubun iki lideri ile fotoğrafları geçen haftalarda ortaya çıkmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela, Kolombiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:36 Kaynak: AA
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