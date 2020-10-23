Venezuela ve Kosta Rika'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Venezuela ve Kosta Rika'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

23.10.2020 03:05
Venezuela ve Kosta Rika'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 753'e, Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da 1251'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 753'e, Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da 1251'e yükseldi.

Venezuela Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 753'e çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 391 artışla 88 bin 35'e, iyileşenlerin sayısı 81 bin 626'ya ulaştı.

Aktif vaka sayısı ise 5 bin 656 kişi olarak açıklandı.

Venezuela'da ilk vaka 13 Mart'ta tespit edilmiş, 27 Mart'ta da virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmişti.

Nüfusu 29 milyona yaklaşan Venezuela, Worldometer'a göre dünyada en fazla vaka görülen 53'ncü ülke konumunda bulunuyor.

Kosta Rika'da vaka sayısı 100 bini aştı

Kosta Rika basınında çıkan haberlere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 15 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgında ölenlerin sayısı 1251'e yükseldi.

Vaka sayısının 1191 artarak 100 bin 616'ya çıktığı ülkede, bugüne kadar 61 bin 162 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Kosta Rika'da ilk vaka 7 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta kayıtlara geçmişti.

Nüfusu 5 milyona yaklaşan Kosta Rika, Worldometer'a göre dünyada en fazla vaka görülen 47'nci ülke.

Güney Amerika, Orta Amerika, Venezuela, Twitter, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela ve Kosta Rika'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eşinin doğum yaptığını öğrenen Hoffenheim'lı Grillitsch, maçı bırakıp hastaneye gitti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Ronaldo'nun sevgilisi yaşadıkları tutkulu aşkı anlattı: Cristiano tam bir bomba Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı
İYİ Parti'de Ümit Özdağ'dan sonra yeni kriz! İstifa eden İsmail Ok: Sarosçu Hasan Seymen, Biden ile görüştü İYİ Parti'de Ümit Özdağ'dan sonra yeni kriz! İstifa eden İsmail Ok: Sarosçu Hasan Seymen, Biden ile görüştü         
00:47
İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi         
23:22
Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Sparta Prag karşısında 3 gol attı Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Sparta Prag karşısında 3 gol attı         
23:06
Kütahya Valisi Çelik: Vaka sayısında önemli oranda artış var Kütahya Valisi Çelik: Vaka sayısında önemli oranda artış var         
23:01
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı         
21:52
Avustralyalı askerlerden Afganistan'da vahşet! Savaş esirini helikoptere sığmadığı için öldürdüler Avustralyalı askerlerden Afganistan'da vahşet! Savaş esirini helikoptere sığmadığı için öldürdüler         
21:07
İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı         
20:17
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar         
16:14
Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok         
15:40
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 03:09:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Venezuela ve Kosta Rika'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei