Venezuela'ya Askeri Müdahale Felaket Olur"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Moskova'nın ülkelerin içişlerine karışmama prensibinden yana olduğunu belirterek, ABD'nin Venezuela'nın içişlerine müdahale etmesinin bir felaket olacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Moskova'nın ülkelerin içişlerine karışmama prensibinden yana olduğunu belirterek, ABD'nin Venezuela'nın içişlerine müdahale etmesinin bir felaket olacağını söyledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'nın iç işlerine müdahale etmesinin bir felaket olacağını söyledi. Ryabkov, "Bu konuda uyarıyoruz. Bunun, Latin Amerika bölgesindeki kalkınma modelinin temellerini sarsacak bir felaket olacağına inanıyoruz. Venezuela'da durumunu nasıl geliştiğini görürken, ABD dahil, Amerika Devletleri Teşkilatı'nın değişik platformlarda farklı bahaneler altında Venezuela'ya baskısını artırma arzusunda olduğunu kaydediyoruz. Biz, bizim stratejik ortağımız olan dost ülke Venezuela'yı destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Ryabkov, Nicholas Maduro'nun meşruluğuna vurgu yaparak, "Maduro Venezuela Başkanın meşru başkanıdır. Dolayısıyla iltica hakkı gibi bir soru anlamsızdır" dedi. Ryabkov, Washington'un, Rusya ile işbirliğini durdurmaları için bazı ülkelere şantaj ve rüşvetle baskı yaptığını iddia etti.



(İHA)

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