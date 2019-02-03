Son Dakika Haberleri: Venezuela'ya Askeri Müdahale Seçenekler Arasında"

Venezuela'ya Askeri Müdahale Seçenekler Arasında"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezuela'ya asker göndermenin bir seçenek olduğunu kaydetti.

Venezuela'ya Askeri Müdahale Seçenekler Arasında
ABD Başkanı Donald Trump basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezuela'ya asker göndermenin bir seçenek olduğunu kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına, Irak, İran ve Venezuela hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Venezuela'ya askeri müdahalenin seçenekler arasında olduğunu söyledi. Trump, ayrıca Irak'taki Amerikan askerlerinin, İran'ı izlemek için, gerekli olduğuna dikkat çekerek askerlerin Irak'tan geri çekilmeyeceğinin sinyalini verdi. ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığının azalacağını söyleyen Trump, sadece istihbarat birimlerini bırakmak istediğini açıkladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:36 Kaynak: İHA

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