Venezuela'ya dönen Guaido protesto edildi - Son Dakika

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, 19 Ocak'ta, yurtdışına çıkış yasağına rağmen ayrıldığı Venezuela'ya geri dönüşünde tepkilerle karşılaştı.

Başkent Caracas'ın şehir merkezine 21 kilometre uzaklıktaki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na gelen Guaido'nun pasaport kontrolünde sorun çıkarılmazken, Guaido bazı vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Korumaları ve destekçileri eşliğinde başkent Caracas'a hareket eden Guaido, havalimanı dışında da protesto edildi.

Sosyal medyada Guaido'nun gelişine dair paylaşılan görüntülerde, bazı vatandaşların havalimanı çevresinde toplanıp, slogan attığı ve bir kişinin de Guaido'nun yakasından tutmaya çalıştığı ancak korumalarının bunu engellediği görüldü.

Görüntü Dökümü

--------------Protestolardan görüntü