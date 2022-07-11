Venezuela'ya Gitmeye Hazırlanan Tarım Bakanı Kirişci: "İş İnsanlarımız Venezuela'da Başarı Hikayeleri Yazacak"

DİLAN KUTLU

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, önümüzdeki günlerde Venezuela'yı ziyaret etmeyi planladığını belirterek, "Venezuela oldukça verimli topraklara ve stabil iklimi ile tarımsal ürün elde etme bakımından yüksek avantajlara sahip. Türk iş insanlarına Venezuela'dan bir kapı açacağız. Yurt dışında çok sayıda başarılı işler yapan iş insanlarımız Venezuela'da da başarı hikayeleri yazacaktır" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ziyaretinin ardından Türkiye'nin Venezuela'da 400 bin hektar tarımsal alanda yatırım yapacağının açıklanması tartışmalara yol açmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlarken; Venezuela'da buğday ekilip ekilmeyeceği, arazi kiralamasının nasıl yapılacağı gibi konulara açıklık getirdi.

Görüşmeler sırasında Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo'nun "Venezuela'nın iklim açısından üretime çok yatkın olduğunu, halihazırda 400 bin hektarlık araziyi ekim ve hayvancılık için tahsis etmeye hazır olduklarını" ifade ettiğini aktaran Bakan Kirişci, şu bilgileri verdi:

"ARAZİ KİRALANMAYACAK"

"Ülkemizin bu anlamdaki gayesi Venezuela topraklarında üretim yapmak için Türk yatırımcısını teşvik etmek üzere avantajlar elde etmektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına arazi kiralanması söz konu su değildir. Yatırım yapmak konusunda Türk şirketleri yani özel sektör nihai karar verici olacaktır. Bakanlığımızın görevi, yatırımcı firmalarımıza Venezuela yatırım ortamı hakkında bütün veçheleriyle bilgi vermek ve haklarını koruyacak şekilde hukuki bir zemin oluşturmaktır."

"TOPRAK VE İKLİM KOŞULLARI DEĞERLENDİRİLECEK"

Bakan Kirişci, "Venezuela'da 400 bin hektar alanda hangi tür tarımsal faaliyet yapılması düşünülmektedir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Yatırımcı şirketlerin değerlendirmeleri fizibilite çalışmaları bu konuda belirleyici olacaktır. Toprak ve iklim koşulları değerlendirilecek bu doğrultuda tarımsal faaliyetler şekillenecektir."

"BUĞDAY KONUŞULMADI"

Bakan Kirişci, "Venezuela topraklarının buğday tarımı için uygun olmadığı" yönündeki değerlendirmelerin anımsatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Yapılan görüşmede buğday özelinde bir konuşma yapılmamıştır. Venezuela'nın yatırım teklifi belirli bir ürüne yönelik değildir, buradaki toprak ve iklim koşullarına en uygun ürün şirketlerce yapılacak fizibilite çalışmaları neticesinde belirlenecektir.

Ayrıca yapılacak yatırımın küresel ölçekte gıda piyasasında söz sahibi olmak adına belirlenmesi Türk şirketlerinin vizyonunu oluşturmalıdır. Bu hususta ürünler özelinde gerek fiziksel gerekse ekonomik avantaj koşullarının bilimsel olarak değerlendirilmesi ve üretimin bu doğrultuda belirlenmesi söz konusudur."

"VERİMLİ TOPRAKLARA SAHİP"

"Venezuela'da Türkiye'nin tarımsal alanda yatırım yapmasının karlı olup olmadığı" sorusunu ise Bakan Kirişci şöyle yanıtladı:

"Venezuela oldukça verimli topraklara ve stabil iklimi ile tarımsal ürün elde etme bakımından yüksek avantajlara sahip olmasına rağmen, ekonominin petrole endeksli olması sebebiyle potansiyelini değerlendiremeyen bir ülke durumundadır. Bunun dışında iki ülke arasında kurulan dostluk bağı ve Venezuela devletinin Türk tarım yatırımcısına imtiyazlar sağlanacağını belirtmesi ekonomik bağlamda göz ardı edilemeyecek bir avantaj oluşturmaktadır."

"VENEZUELA'DA BAŞARI HİKAYESİ YAZILACAK"

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, bakanlık olarak Türk şirketlerine sağlanacak avantajlar ve yapılacak yatırımların korunmasına yönelik hukuki zemini hazırlamak üzere çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Ben de önümüzdeki günlerde Venezuela'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyorum. Ziyaretimizde bu konuların alt yapısını görüşeceğiz. İnanıyorum ki Türk iş insanlarına Venezuela'dan bir kapı açacağız. Yurt dışında çok sayıda başarılı işler yapan iş insanlarımız Venezuela'da da başarı hikayeleri yazacaktır" dedi.

"SUDAN'DA ARAZİ KİRALANMADI"

Bakan Kirişci, Türkiye'nin Sudan'da arazi kiralayarak tarımsal faaliyette bulunması konusunda ise şu bilgileri verdi:

"Sudan'da arazi kiralanması henüz gerçekleşmemiş olup, konuyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Tarımsal üretimin ve ticaretin artırılması amacıyla 28 Nisan 2014 tarihinde imzalanan ve yasal prosedürü 19 Kasım 2015 tarihinde tamamlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma gereğince, pilot çiftlik için 12 bin 500 hektar ve Türk özel sektör firmaları yatırımları için 780 bin 500 hektar olmak üzere toplam 793 bin hektar tarım arazisinin Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'ne teslimi Sudan'da yaşanan hükümet değişikliği ve dünyada yaşanan Covid-19 nedenleri ile gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla herhangi bir tarımsal faaliyet de yapılmamıştır."

"DÜNYADA İLK 10'DAYIZ"

Bakan Kirişci, "Venezuela dışında başka ülkelerde tarımsal faaliyet planlanıp planlanmadığı" yönündeki soru üzerine de şunları söyledi:

"Şu an için Bakanlığımızca değerlendirilmesi yapılan veya istişarelerde bulunulan herhangi bir ülke mevcut değildir. Ancak, arz güvenliği çerçevesinde ve tedarik çeşitlendirilmesi amacına yönelik olarak ülke bazlı çalışmalarımız mevcut. Bu çalışmalarımızı da ülkelerden ve yatırımcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda şekillendirmekte ve geliştirmekteyiz.

Dünyanın her noktasına 1690 farklı tarım ürünü ihraç eden ve tarımda net ihracatçı ülke konumunda bulunan Türkiye, ürünlerinin yanı sıra tecrübelerini de tüm dünya ile paylaşmaktadır. Buna ilaveten, Türkiye tarımsal gelir açısından dünyada ilk 10'da yer almaktadır. Ancak küresel değişimler, riskler ve trendler yeni ve daha yaratıcı üretim teknikleri gerektiriyor. Bu nedenle, tarımda akıllı tarım teknolojileri geliştirmeye ve dijitalleşmeye öncelik verdik. Tarımsal inovasyon çalışmaları ve Ar-Ge çalışmalarına yaptığımız yatırımlar sayesinde tarım sektörümüz her geçen gün daha dayanıklı ve sürdürülebilir hale geliyor. Hem tarımda hem de gıda sektöründe pandeminin neden olduğu ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye bu süreçte sürdürülebilir kalkınmasına devam etmiştir."

"TARSİM DÜNYADA MARKA HALİNE GELDİ"

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, tarım ürünlerinin sigortalanmasına büyük önem verdiklerini, 2005 yılında hayata geçirilen Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) Avrupa ve dünyada bilinen bir marka haline geldiğini, diğer ülkeler için de rehber oluşturduğunu söyledi.

Azerbaycan'da, Bakanlığının desteği ile TARSİM modeli temel alınarak AGRAR Sigorta Fond'u kurulduğunu ve tarım sigortası poliçesi kesilmeye başlandığını belirten Kirişci, benzer şekilde Kuzey Makedonya ile bu alanda iş birliği çalışmaları yürütüldüğünü anlattı.

"MODEL ÜLKE OLDUK"

Geçen hafta Özbekistan'da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı 1. Tarım Bakanları ve Ekonomik İş birliği Teşkilatı 7. Tarım Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin deneyimlerini anlattığını bildiren Kirişci, Türkiye'nin özellikle Türk Dünyası için model ülke olma özelliğini sürdürdüğünü, belirterek şunları söyledi:

"Gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, artan nüfus ve buna bağlı olarak gıda talebindeki artış, değişen tüketim alışkanlıkları, iklim değişikliği ve tarımsal üretime etkileri, doğal kaynakların kısıtlanması, su kaynaklarının azalması, hızlı kentleşme ve göç, lojistik altyapının yetersizliği ve son zamanlarda Covid-19'un gıda arzı üzerindeki olumsuz etkileri gibi birçok faktör gıda güvenliğini ulusal ve küresel ölçekte derinden etkilemektedir. Son olarak Ukrayna- Rusya Savaşı gıda ve tarımın önemini bir kez daha gündeme getirmiştir.

Gıda ve tarım konularında uluslararası iş birliklerine önem verdiğimizin bir kez daha altını çiziyorum. Uygulamalarımızı ve deneyimlerimizi başta Türk dünyası olmak üzere bölge ülkeleriyle ve dünyayla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu konuda özel sektörümüzün de önünü daima açacağız."