Venezuela'ya petrol götüren İran'a ait 5 tankerden Forest'ın ilk görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika

Venezuela'ya petrol götüren İran'a ait 5 tankerden Forest'ın ilk görüntüleri paylaşıldı

İran'a ait 5 petrol tankerinden ilki olan Forest'in ABD'nin herhangi bir müdahale girişimiyle karşılaşmadan Venezuela kara sularına ulaştığı ilk görüntüler paylaşıldı.

Venezuela'ya petrol götüren İran'a ait 5 tankerden Forest'ın ilk görüntüleri paylaşıldı, System.String[]
İran'a ait 5 petrol tankerinden ilki olan Forest'in  ABD'nin herhangi bir müdahale girişimiyle karşılaşmadan Venezuela kara sularına ulaştığı ilk görüntüler paylaşıldı.

İran'a ait 5 petrol tankerinden ilkinin ABD'nin herhangi bir müdahale girişimiyle karşılaşmadan Venezuela kara sularına ulaştığı bildirildi. İran medyası, Venezuela'ya yakıt gönderen  İran'a ait 5 petrol tankerinden Forest'in Güney Amerika ülkesi El Palito Rafineri'sinde demirlediği görüntüleri paylaştı. Venezuela'da bulunan İran Büyükelçiliği daha önce yaptığı açıklamada, 5 petrol tankerinin Venezuela'ya geleceğini açıklamıştı. ABD hem İran'a hem de Venezuela'ya karşı ambargo uyguluyordu.

MADURO BENZİN SIKINTISINA KARŞI İRAN'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan 5 tanker Venezeula'ya gönderilmişti. Öte yandan, ABD yönetimi Mart ayı sonunda Venezuela'da Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido'ya kenara çekilmeleri çağrısında bulunarak, ülkede "müşterek bir hükümet kurulması" teklifinde bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Barışçıl ve demokratik bir hükümet kurulması durumunda Venezuela'ya uygulanan yaptırımları kaldırılabiliriz." ifadesini kullanmıştı.


- Venezuela
Venezuela, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 04:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Venezuela'ya petrol götüren İran'a ait 5 tankerden Forest'ın ilk görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu Salgına kayıtsız kalan Brezilya lideri, "katil" sloganıyla protesto edildi New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü         
16:05
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu         
15:42
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur         
15:40
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü         
15:37
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem         
15:25
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor         
15:16
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu         
14:37
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi         
14:37
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı         
14:29
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu         
14:18
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı         
14:18
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı         
14:03
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı         
14:01
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı         
14:00
Faturayı görünce şok geçirmeyin! Evde su tasarrufu yapmanın 7 yolu Faturayı görünce şok geçirmeyin! Evde su tasarrufu yapmanın 7 yolu         
13:55
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi         
13:36
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı         
13:35
Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi         
13:28
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi         
13:24
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı         
13:23
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı 26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı         
13:21
Temel Karamollaoğlu'nun Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi         
13:15
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak         
13:10
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük         
13:01
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın         
12:47
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada         
12:35
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum         
12:33
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi         
12:11
Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, belediye başkanı güldürdü Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, belediye başkanı güldürdü         
12:10
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı         
12:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 16:17:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Venezuela'ya petrol götüren İran'a ait 5 tankerden Forest'ın ilk görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]