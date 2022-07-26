Venezuela'ya yeni atanan büyükelçiler, Devlet Başkanı Maduro'ya güven mektubu sundu - Son Dakika
Üye Girişi

Venezuela'ya yeni atanan büyükelçiler, Devlet Başkanı Maduro'ya güven mektubu sundu

26.07.2022 23:32
Venezuela'ya yeni atanan büyükelçiler, Devlet Başkanı Maduro'ya güven mektubu sundu

Türkiye'nin yeni Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun da aralarında olduğu büyükelçiler, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin yeni Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun da aralarında olduğu büyükelçiler, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya güven mektubunu sundu.

Devlet Başkanlığı Miraflores Sarayı'nda, törenle karşılanan yeni büyükelçiler, Maduro tarafından kabul edildi.

Maduro ile baş başa bir süre sohbet eden Türkiye, Arjantin, Güney Afrika, San Vincent ve Grenadinler büyükelçileri, güven mektuplarını sundu.

Venezuela ile Türkiye ilişkilerinin son zamanlarda giderek güçlendiğini vurgulayan Büyükelçi Karamanoğlu, başta turizm olmak üzere gıda, bilim, teknoloji, enerji ve sanayi alanlarında iki ülkenin kapsamlı anlaşmalar yaptığını söyledi.

Arjantin'in 6 yıl sonra atadığı yeni Karakas Büyükelçisi Oscar Alberto Laborde de Venezuela ile bozulan diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için çaba harcayacaklarını dile getirdi.

Maduro, yeni atanan büyükelçilerle çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, "Barış diplomasimiz, saygı ve karşılıklı tanınmanın pekiştirilmesine dayanmaktadır. Çok kutuplu ve çok merkezli bir dünya inşa etmenin tek yolu halkların desteği ve birliği üzerine anlaşma yapmaktan geçer." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin Valiliğine ziyaretinde konuştu Açıklaması KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin Valiliğine ziyaretinde konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Venezuela, Arjantin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'ya yeni atanan büyükelçiler, Devlet Başkanı Maduro'ya güven mektubu sundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:30 Beyaz Saray'dan tahıl kriziyle ilgili koordinasyon merkezi kurulmasına övgü: BM ve Türkiye hükümetinin bu konudaki liderliğini övüyoruz
22:23 Yerli otomobil heyecanında geri sayım başladı! TOGG, 2023 mart ayında yollara çıkacak
22:21 Güldür Güldür'de taklidi yapılan Ekrem İmamoğlu skeç hakkında konuştu: Mutlu oldum
22:16 Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya 2.Lig ekibi Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu
21:57 Bakan Dönmez'den dikkat çeken doğal gaz açıklaması: 2 bin liralık faturanın 1.500 lirasını devlet karşılıyor
21:56 Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, kadın muhabire yaptığı hareketle sosyal medyanın gündemine oturdu!
21:42 İmamoğlu, tatil eleştirilerine Erdoğan üzerinden yanıt verdi: 3 yılda 20 gün tatil yaptım, Cumhurbaşkanı benim 4 katım tatil yapmış
21:15 Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK'ya transfer oldu
20:34 Damadın şakacı arkadaşları düğünde davetlileri kahkahaya boğdu! İşte şaşırtan takı töreni
20:27 Balotelli'ye sürpriz talip! Sion ve Adana Demirspor'un masaya oturduğu iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 23:32:38. #1.13#
SON DAKİKA: Venezuela'ya yeni atanan büyükelçiler, Devlet Başkanı Maduro'ya güven mektubu sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement