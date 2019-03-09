Venezuela'yı felç eden elektrik kesinti giderilemedi
10 dakika önce
Venezuela'nın en büyük elektrik dağıtım merkezi Guri'de meydana gelen arızanın neden olduğu elektrik kesintisi sürüyor.
Venezuela'nın en büyük elektrik dağıtım merkezi Guri'de meydana gelen arızanın neden olduğu elektrik kesintisi sürüyor. Maduro yönetimi olayı sabotaj olarak değerlendiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:25
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