Venezuela'yı felç eden elektrik kesinti giderilemedi

Venezuela'nın en büyük elektrik dağıtım merkezi Guri'de meydana gelen arızanın neden olduğu elektrik kesintisi sürüyor.

Venezuela'nın en büyük elektrik dağıtım merkezi Guri'de meydana gelen arızanın neden olduğu elektrik kesintisi sürüyor. Maduro yönetimi olayı sabotaj olarak değerlendiriyor.

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