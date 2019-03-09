Son Dakika Haberleri: Venezuela'yı felç eden elektrik kesinti giderilemedi

Venezuela'yı felç eden elektrik kesinti giderilemedi

10 dakika önce

Venezuela'nın en büyük elektrik dağıtım merkezi Guri'de meydana gelen arızanın neden olduğu elektrik kesintisi sürüyor.

Venezuela'yı felç eden elektrik kesinti giderilemedi, System.String[]
Venezuela'nın en büyük elektrik dağıtım merkezi Guri'de meydana gelen arızanın neden olduğu elektrik kesintisi sürüyor. Maduro yönetimi olayı sabotaj olarak değerlendiriyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:25 

Venezuela, Ekonomi
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