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Venezuela'yı ziyaret eden BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Tutuklu eylemcileri serbest bırakın

44 dakika önce

Venezuela'yı ziyaret eden BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, hükümeti barışçıl eylemlere katıldığı için tutuklanan kişilerin serbest bırakılması konusunda uyardı

Venezuela'yı ziyaret eden BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Tutuklu eylemcileri serbest bırakın, System.String[]
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta binlerce eylemci insan hakları talebiyle cuma günü sokaklara çıktı. Ülkeyi ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ise, Venezuela hükümetini barışçıl eylemlere katıldığı için tutuklanan kişilerin serbest bırakılması konusunda uyardı.

Üç günlük ziyaret için çarşamba günü Venezula'ya varan Bachelet, Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet lideri Juan Guaido ve birçok insan hakları savunucusuyla görüştü. Ülkeden ayrılırken Maiquetia Uluslararası Havaalanı'nda basın açıklaması yapan Bachelet, "Kurbanların ve ailelerinin insan hakları ihlalleri karşısında adalet arayışlarını dinlemek çok acıydı." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:38 
Michelle Bachelet, Venezuela, Birleşmiş Milletler, Dünya
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