Venezuela yönetimi, ABD'li bir heyetin görüşme için ülkeye geldiğini belirtti - Son Dakika
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Venezuela yönetimi, ABD'li bir heyetin görüşme için ülkeye geldiğini belirtti

28.06.2022 04:20
Venezuela yönetimi, ABD'li bir heyetin görüşme için ülkeye geldiğini belirtti

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ABD hükümetinden bir heyetin çeşitli konuları görüşmek üzere ülkeye geldiğini bildirdi.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ABD hükümetinden bir heyetin çeşitli konuları görüşmek üzere ülkeye geldiğini bildirdi.

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Maduro, iki ülke arasında 5 Mart'ta başlayan müzakerelerin sürdürülmesi için gündemdeki konuların değerlendirildiğini söyledi.

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in ABD'den gelen heyeti kabul ettiğini vurgulayan Maduro, "İki saat önce Venezuela'ya gelen bu önemli heyet, şu anda Rodriguaz tarafından ağırlanıyor. İkili gündemdeki konulara süreklilik kazandırılmaya çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Venezuela ile görüşüldüğünü açıklamıştı

Amerikan basınında ABD'nin Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle baş gösteren petrol krizini hafifletmek için Venezuela'ya yaptırımları hafifletmeyi değerlendirdiğine ve ABD'li bir heyetin Caracas'ta Maduro ile görüştüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, görüşmeyi teyit etmiş, ABD'li yetkililerin Caracas'ta yaptığı görüşmenin amacının "enerji güvenliği" ve tutuklu ABD'lilerin durumunu ele almak olduğunu bildirmişti.

Maduro, ABD heyetiyle görüşmelerin devam edeceğini, ülke muhalefetiyle de kesilen diyaloğun yeniden başlatılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Maduro, ABD hükümetinden gelen heyetle "saygılı" ve "samimi" bir görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti.

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Kaynak: AA

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