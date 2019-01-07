Son Dakika Haberleri: Venezuela Yüksek Mahkemesi Yargıcı 'Seçim Adil Değildi' Dedi, ABD'ye Kaçtı
BBC

Venezuela Yüksek Mahkemesi Yargıcı 'Seçim Adil Değildi' Dedi, ABD'ye Kaçtı

8 dakika önce

Christian Zerpa, Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun bir dönem daha göreve seçilmesini protesto ederek ABD'ye kaçtı.

Venezuela Yüksek Mahkemesi Yargıcı 'Seçim Adil Değildi' Dedi, ABD'ye Kaçtı, System.String[]
Venezuela Yüksek Mahkemesi'nin yargıçlarından Christian Zerpa, Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun bir dönem daha göreve seçilmesini protesto ederek ABD'ye kaçtı.

Florida eyaletinde yerel bir radyoya konuşan Zerpa, geçen yılki seçimin adil şartlarda yapılmadığını söyledi.

Kendisinin ve ailesinin güvenli bir şekilde ABD'ye gidebilmeleri için seçim sürecini eleştirmediğini belirten Zerpa, Maduro'yu, sistematik bir şekilde Yüksek Mahkeme'yi "manipüle etmekle" suçladı.

Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada ise Zerpa'nın hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle ülkeyi terk ettiği belirtildi.

Zerpa 2016'da, Maduro'nun Kongre'nin yetkilerini almasının meşru olduğunu savunmuştu. Perşembe günü yemin edecek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Perşembe günü yemin ederek ikinci dönemine başlayacak.

Ülkede muhalefet partileri Mayıs 2018'de yapılan başkanlık seçimini boykot etmişlerdi.

14 ülke Venezuela'daki büyükelçilerini geri çağırmış, ABD de ülkeye yeni ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

ABD, AB, Kanada ve çok sayıda Latin Amerika ülkesi daha seçim yapılmadan sonucu tanımayacaklarını açıklamıştı.

Maduro'nun lideri olduğu Sosyalist Parti daha önce yapılan seçimde ise Ulusal Meclis'teki çoğunluğu kaybetmişti.

Yüz binlerce Venezuelalı son yıllarda enflasyonun hızla artması ve kronik gıda kıtlığı nedeniyle ülkelerini terk etmişti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:06 

Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paralı Poşeti Protesto İçin Alışverişe Eşekle Gitti İran, Parasındaki Sıfırları Atıyor

Ünlü Şarkıcı, 17 Yaşındaki Hayranıyla Uygunsuz Şekilde Dans Etti Trump Twitter'dan Açıkladı: el Bedevi Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 08:14:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela Yüksek Mahkemesi Yargıcı 'Seçim Adil Değildi' Dedi, ABD'ye Kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]