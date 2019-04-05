Venezuelalı Bakan Arreaza, Esad ile Görüştü

Venezuela Dışişleri Bakanı
Jorge Arreaza, Şam
'da Suriye
Devlet Başkanı Beşar Esad
ile görüştü.
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Lübnan
ziyaretinin ardından Suriye'yi ziyaret etti. Arreaza başkent Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bir araya geldi. Venezuela'da yaşanan son gelişmelerle ilgili Esad'a bilgi veren Arreaza, ülkesinin bu kriz atlatacağını dile getirdi.
Esad ise "Venezuela'da yaşananlar, ABD
ile müttefiklerinin dayattıkları gündeme uymayan Suriye'de yaptıklarının benzeri" dedi.
Uluslararası hukuka aykırı şekilde yaptırımlar uygulanmasını kınayan Esad, Birleşmiş Milletler
tüzüğünü ihlal edildiğini dile getirdi.
Arreaza, Venezuela'ya verdiği destek nedeniyle Esad'a teşekkür etti. - ŞAM