Son Dakika Haberleri: Venezuelalı Bakan Arreaza, Esad ile Görüştü

Venezuelalı Bakan Arreaza, Esad ile Görüştü

2 saat önce

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Venezuelalı Bakan Arreaza, Esad ile Görüştü, System.String[]
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Lübnan ziyaretinin ardından Suriye'yi ziyaret etti. Arreaza başkent Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bir araya geldi. Venezuela'da yaşanan son gelişmelerle ilgili Esad'a bilgi veren Arreaza, ülkesinin bu kriz atlatacağını dile getirdi.

Esad ise "Venezuela'da yaşananlar, ABD ile müttefiklerinin dayattıkları gündeme uymayan Suriye'de yaptıklarının benzeri" dedi.

Uluslararası hukuka aykırı şekilde yaptırımlar uygulanmasını kınayan Esad, Birleşmiş Milletler tüzüğünü ihlal edildiğini dile getirdi.

Arreaza, Venezuela'ya verdiği destek nedeniyle Esad'a teşekkür etti. - ŞAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:49 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, Suriye, Şam, Venezuela, Politika
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