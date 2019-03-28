Son Dakika Haberleri: Venezuelalı Diplomat: "Rus Askerlerinin Askeri Operasyonlarla Bağlantısı Yok"

Venezuelalı Diplomat: "Rus Askerlerinin Askeri Operasyonlarla Bağlantısı Yok"

43 dakika önce

Rusya'da bulunan Venezuelalı diplomat, ülkesinde bulunan Rus askerlerinin askeri operasyonlarla bağlantısının olmadığını söyledi.

Venezuelalı Diplomat:
Rusya'da bulunan Venezuelalı diplomat, ülkesinde bulunan Rus askerlerinin askeri operasyonlarla bağlantısının olmadığını söyledi.

Rusya'da bulunan Venezuela askeri ateşesi Jose Rafael Torrealba Perez, Rus birliklerinin askeri ve teknik işbirliğine ilişkin bir anlaşma çerçevesinde Venezuela'da bulunduğunu, askeri operasyonlarla bağlantılarının olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu düşürmek üzere yaptırımlara başlamasından iki ay sonra Rusya'nın, savaş uçakları ve askeri personeli Cumartesi günü Venezuela'nın başkenti Karakas'ın yakınlarında konuşlandırdığı dünya basınında yer almıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezuela'ya giden Rus askeri uzmanların, iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliğine yönelik anlaşma doğrultusunda burada bulunduklarını bildirmişti. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:00 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Politika
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