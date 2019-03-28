Venezuelalı Diplomat: "Rus Askerlerinin Askeri Operasyonlarla Bağlantısı Yok"

Rusya'da bulunan Venezuelalı diplomat, ülkesinde bulunan Rus askerlerinin askeri operasyonlarla bağlantısının olmadığını söyledi.

Rusya'da bulunan Venezuelalı diplomat, ülkesinde bulunan Rus askerlerinin askeri operasyonlarla bağlantısının olmadığını söyledi.



Rusya'da bulunan Venezuela askeri ateşesi Jose Rafael Torrealba Perez, Rus birliklerinin askeri ve teknik işbirliğine ilişkin bir anlaşma çerçevesinde Venezuela'da bulunduğunu, askeri operasyonlarla bağlantılarının olmadığını söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu düşürmek üzere yaptırımlara başlamasından iki ay sonra Rusya'nın, savaş uçakları ve askeri personeli Cumartesi günü Venezuela'nın başkenti Karakas'ın yakınlarında konuşlandırdığı dünya basınında yer almıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezuela'ya giden Rus askeri uzmanların, iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliğine yönelik anlaşma doğrultusunda burada bulunduklarını bildirmişti. - MOSKOVA

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