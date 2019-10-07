Son Dakika Haberleri: Venezuelalı diplomatın Japonya'daki banka hesapları donduruldu
Son Dakika Güncel Venezuelalı diplomatın Japonya'daki banka hesapları donduruldu

Venezuelalı diplomatın Japonya'daki banka hesapları donduruldu

2 saat önce

Venezuela'nın Tokyo Büyükelçisi Seiko Ishikawa'nın Japonya'daki banka hesapları donduruldu.

Venezuelalı diplomatın Japonya'daki banka hesapları donduruldu, System.String[]

Venezuela'nın Tokyo Büyükelçisi Seiko Ishikawa'nın Japonya'daki banka hesapları donduruldu.


Venezuela'nın Tokyo Büyükelçisi banka hesaplarına erişemediğini ifade ederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuelalıların varlıklarını dondurma kararından kaynaklandığını belirtti. Seiko Ishikawa, Japonya'daki 2 Venezuelalı diplomatın ve eşlerinin de banka hesaplarının dondurulduğunu söyledi. Ishikawa dondurulan banka hesaplarının kişisel olduğunu ve elçilik hesaplarının erişilebilir olduğunu dile getirdi.


Ishikawa, banka hesaplarının geçtiğimiz ay dondurulmasının ardından Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçtiğini ifade ederek, "Banka tarafından alınan önlemin kabul edilemez olduğunu söyledik, bu tek yanlı bir karar" dedi. - TOKYO

Venezuela, Japonya, Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
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