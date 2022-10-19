Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Venezuelalı göçmenler, güvenli şekilde ülkelerine dönmek istiyor - Son Dakika

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