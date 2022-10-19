Venezuelalı göçmenler, güvenli şekilde ülkelerine dönmek istiyor

Meksika'nın güneyinde bekleyen binlerce Venezuelalı göçmen, ABD'nin düzensiz göçmenlere yönelik yeni kısıtlamalar ilan etmesi nedeniyle güvenli şekilde ülkelerine dönmek istediği belirtildi.
Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin güneydoğusunda yer alan Tapachula kentine ulaşan çoğunluğu Venezuelalı binlerce göçmen, Meksika hükümetinden güvenli dönüş talebinde bulundu.
Göçmen konvoylarından bazılarının ülkelerine dönmek üzere bölgede ayrıldığı, bazılarının ise ABD'ye gitme umuduyla bekleyişlerini sürdürdüğü bildirildi.
Ekvadorlu göçmenler basına yaptığı açıklamada, mevcut durumun kötüleştiğini vurgulayarak, yetkililerden ülkelerine geri dönüş imkanı sağlayacak maddi desteğin verilmesini istedi.
Göçmen kafilesinin içinde Orta Amerika, Kolombiya ve Küba uyruklu vatandaşların da bulunduğu kaydedildi.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), 12 Ekim'deki açıklamasında, Venezuelalı göçmenlerin Meksika sınırını yasal olmayan yollardan geçerek ABD topraklarına geçtikleri taktirde derhal sınır dışı edileceklerini duyurmuştu.
DHS, düzensiz göçün kontrol altına alınması amacıyla ülkeye uçakla giriş yapanlara iki yıl boyunca yasal statü verileceğini, Meksika üzerinden sınırı geçenlerin ise kısa sürede geri gönderileceğini açıklamıştı.
Hedef ABD
Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşüyor.
Uzun yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.
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