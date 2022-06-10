Venezuelalı İşçiler Ülkelerinin Amerika Zirvesinden Dışlanmasına Karşı Yürüyüş Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Venezuelalı İşçiler Ülkelerinin Amerika Zirvesinden Dışlanmasına Karşı Yürüyüş Gerçekleştirdi

10.06.2022 16:55
Venezuelalı İşçiler Ülkelerinin Amerika Zirvesinden Dışlanmasına Karşı Yürüyüş Gerçekleştirdi

CARACAS, 9 Haziran (Xinhua) -- Venezuela'nın dokuzuncu Amerika Zirvesi'nden dışlanmasını reddetmek ve hükümetlerinin politikalarını desteklemek amacıyla ülkedeki işçiler, Perşembe günü Caracas'ın şehir merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez toplanan büyük kalabalığa, "İmparatorluk, Amerika Zirvesi'nde yalnız bırakıldı ve küçümsendi" dedi.

Pazartesi günü başlayan zirve ABD'nin Los Angeles şehrinde Cuma gününe kadar sürecek. Zirvede, ev sahibi ABD'nin Venezuela, Küba ve Nikaragua'yı dışlaması üye ülkeler arasında gerginliğe sebep oldu.

Rodriguez Venezuela'nın, ekonomik gelişimine saldırmak isteyenlerle ve ülkeye yönelik "finansal zulüm" gibi "ciddi tehditlerle" karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Delcy Rodriguez, bununla birlikte "Bu cumhuriyetin daha önce hiç yaşamadığı suç niteliğindeki ablukanın üstesinden gelmek amacıyla ilk stratejik ve tarihi adımı attık" dedi.

Ülkenin ekonomik olarak toparlanma sürecinde birlik çağrısında bulunan Rodriguez, Venezuelalı işçilere sürekli destekleri ve mücadeleleri için teşekkür etti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Venezuelalı İşçiler Ülkelerinin Amerika Zirvesinden Dışlanmasına Karşı Yürüyüş Gerçekleştirdi - Son Dakika

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