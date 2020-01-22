Venezuelalı muhalif lider Guaido Brüksel'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Venezuelalı muhalif lider Guaido Brüksel'de - Son Dakika

Venezuelalı muhalif lider Guaido Brüksel'de

6 saat önce

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile görüştü.

Venezuelalı muhalif lider Guaido Brüksel'de, System.String[]

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile görüştü.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Guaido ile bir araya geldi.

İkili, Venezuela'daki durumu ele alırken, ülkedeki aktörlerin ve uluslararası toplumun anlamlı bir siyasi süreç için hızla ortak adımlar atmasının altını çizdi.

Borrell, görüşmede, Guaido'ya AB'nin güçlü desteğini yinelerken, krizin barışçıl ve demokratik yollardan çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Guaido, AB Komisyonunun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği, Venezuela, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti
İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir Ceren Özdemir'in annesinden duygulandıran paylaşım Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 04:25:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Venezuelalı muhalif lider Guaido Brüksel'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]