Venezuelalı Muhalif Lider Guaido Tutuklanma Riskine Rağmen Ülkesine Geri Döndü
1 saat önce
Geçtiğimiz günlerde Latin Amerika turuna çıkan Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido ülkesine geri döndü.
Geçtiğimiz günlerde Latin Amerika
turuna çıkan Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido ülkesine geri döndü. Başkent Caracas'taki Maiquetia Uluslararası Havalimanı'nda binlerce vatandaş tarafından karşılanan 35 yaşındaki genç lideri ABD
ve Avrupa Birliği
ülkelerinden diplomatlar da yalnız bırakmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:58
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