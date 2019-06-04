Son Dakika Haberleri: Venezuelalı muhalif lider Lopez'in eşi ve çocuğu İspanya'ya geldi
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Venezuelalı muhalif lider Lopez'in eşi ve çocuğu İspanya'ya geldi

12 dakika önce

Venezuelalı muhalif lider Leopoldo Lopez'in eşi Lilian Tintori ve küçük kızının İspanya'ya geldiği bildirildi.

Venezuelalı muhalif lider Lopez'in eşi ve çocuğu İspanya'ya geldi, System.String[]
Venezuelalı muhalif lider Leopoldo Lopez'in eşi Lilian Tintori ve küçük kızının İspanya'ya geldiği bildirildi.
İspanyol hükümeti kaynakları tarafından İspanyol basınına yapılan açıklamalarda, "Venezuela'daki İspanya Büyükelçiliğinde misafir olarak bulunan ve kendilerine hareket etme özgürlüğü tanınan Leopoldo Lopez'in eşi Lilian Tintori ve küçük kızının İspanya'ya gelmeye karar verdikleri" belirtildi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Tintori ve küçük kızının sağlık durumlarının çok iyi olduğu da duyuruldu.
Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun 30 Nisan'da başlattığı darbe girişimiyle ev hapsinden serbest bırakılan eski Voluntad Partisinin Genel Başkanı Lopez, aynı gece eşi ve kızı ile İspanya'nın Caracas Büyükelçiliği rezidansına sığınmıştı.
Leopoldo Lopez, halen İspanya'nın Caracas Büyükelçiliği rezidansında bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:37 Kaynak: AA
Venezuela, İspanya, Güncel
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