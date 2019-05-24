Son Dakika Haberleri: Venezuelalı muhaliflerin ABD'ye atadığı büyükelçi göreve başladı

Venezuelalı muhaliflerin ABD'ye atadığı büyükelçi göreve başladı

1 saat önce

Kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun Venezuela'nın ABD Büyükelçisi olarak atadığı Carlos Vecchio göreve başladı.

Venezuelalı muhaliflerin ABD'ye atadığı büyükelçi göreve başladı, System.String[]
Kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun Venezuela'nın ABD Büyükelçisi olarak atadığı Carlos Vecchio göreve başladı.

Kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun, Venezuela Büyükelçisi olarak Washington'a atadığı Carlos Vecchio büyükelçiliğin kontrolünü devraldı. Vecchio, ilk iş olarak ise 'Buradaki çalkantıları sona erdi. Çok yaşa Venezuela' mesajının yer aldığı ve Venezuela bayrağının da yer aldığı bir pankartı binaya astı.

Diplomatik merkezin ikinci katındaki pencerelerden birinden sarkıtılan pankart asılması sırasında Vecchio, "Yaşasın özgürlük, özgür Venezuela" sloganı attı. Ayrıca sosyal medyadan açıklama yapan Vecchio büyükelçiliğin merkezinde önemli zararlar meydana geldiği aktardı. - KARAKAS
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:45 Kaynak: İHA
Washington, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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