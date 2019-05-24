Venezuelalı muhaliflerin ABD'ye atadığı büyükelçi göreve başladı
1 saat önce
Kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun Venezuela'nın ABD Büyükelçisi olarak atadığı Carlos Vecchio göreve başladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:45 Kaynak: İHA
Kendisini Venezuela
'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun Venezuela'nın ABD
Büyükelçisi olarak atadığı Carlos Vecchio göreve başladı.
Kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun, Venezuela Büyükelçisi olarak Washington
'a atadığı Carlos Vecchio büyükelçiliğin kontrolünü devraldı. Vecchio, ilk iş olarak ise 'Buradaki çalkantıları sona erdi. Çok yaşa Venezuela' mesajının yer aldığı ve Venezuela bayrağının da yer aldığı bir pankartı binaya astı.
Diplomatik merkezin ikinci katındaki pencerelerden birinden sarkıtılan pankart asılması sırasında Vecchio, "Yaşasın özgürlük, özgür Venezuela" sloganı attı. Ayrıca sosyal medyadan açıklama yapan Vecchio büyükelçiliğin merkezinde önemli zararlar meydana geldiği aktardı. - KARAKAS
Huawei CEO'su Kendi İşletim Sistemleri İçin 2020 Yılını İşaret Etti
88 Yaşındaki Kadına Yumruk Atan Tekerlekli Sandalyeli Saldırgan, Kaçarken Bir Anda Ayaklandı
SpaceX 60 İnternet Uydusunu Uzaya Gönderdi
CNN Türk'ün Müdürü Bora Bayraktar'dan Ekrem İmamoğlu'nun Katıldığı Program Hakkında Açıklama!