Son Dakika Haberleri: Venezuelalı Sanatçı Hayran Bıraktı

Venezuelalı Sanatçı Hayran Bıraktı

2 saat önce

HOLLANDA'da yaşayan Venezuelalı sanatçı Gatto Gabriel, Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 4'ncüsü düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu kapsamında verdiği 2 konser ile hayranlarını coşturdu.

Venezuelalı Sanatçı Hayran Bıraktı, System.String[]
HOLLANDA'da yaşayan Venezuelalı sanatçı Gatto Gabriel, Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 4'ncüsü düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu kapsamında verdiği 2 konser ile hayranlarını coşturdu.

Uluslararası Mersin Maratonu öncesi ilk konserini veren Avrupa'nın 'En iyi Latin Müzik Sanatçısı Ödülü' sahibi Gatto Gabriel, daha sonra maraton koştu. Maratonun ardından Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde ikinci kez sahne alan Gabriel, Mersinli hayranlarını coşturdu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gatto Gabriel'e  Salsapark Dans Kulübü dansçıları da eşlik etti. Denizi, doğası ve tarihi mekanları ile Mersin'in kendisinde özel bir yeri olduğunu belirten Gabriel, bu nedenle de iki şarkısının klibini kentte çekerek, dünyaya tanıtma imkanı bulduğunu söyledi. Gatto Gabriel, kentin tanıtımına yönelik her türlü organizasyona destek verdiğini ifade ederek, herkesten Mersin'in değerini bilmelerini ve sahip çıkmalarını istedi. Gatto Gabriel, konseri boyunca zaman zaman hayranlarını sahneye alarak söylediği şarkılar eşliğinde dans ederek renkli görüntüler oluşturdu.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:50 Kaynak: DHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Kültür Sanat
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