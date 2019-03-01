Venezuelalılar Caracazo Ayaklanması'nın 30'uncu Yılını Kutladı
1 saat önce
Venezuelalılar, Caracazo Ayaklanması'nın 30. yıldönümünü başkent Caracas'ta kutladı.
Venezuelalılar, Caracazo Ayaklanması'nın 30. yıldönümünü başkent Caracas'ta kutladı.
Binlerce Venezuelalı, Caracazo Ayaklanması'nın 30. yıldönümünü başkentte yapılan gösteri ile kutladı. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenlenen kutlamalarda güvenlik önlemleri arttırıldı.
Kutlamalarda açıklama yapan Miranda eyaleti Valisi Hector Rodrıguez, "Hikaye bitmedi. Hikaye Venezuela mahallelerinde başlıyor" dedi. Venezuela Ulusal Anayasa Meclisi (ANC) Başkanı Diosdado Cabello ise "30 yıl önce öldürülenlerin oğulları, Maduro hükümetini dış müdahaleye karşı savunmaya hazır" ifadelerini kullandı.
Dönemin Devlet Başkanı Carlos Andres Perez'in açıkladığı neoliberal ekonomik paketiyle petrol ürünleri ve diğer ürünlere yapılan zammın protesto edildiği 27 Şubat 1989 günü ayaklanma başladı. İlk ayaklanma Guarenas'ta başlayarak birçok bölgeye yayıldı. Hükümet
, ayaklanmaya karşılık halkın üzerine orduyu gönderirken resmi iddialara göre 276, resmi olmayan rakamlara göre ise 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 120 milyon dolardan fazla hasar meydana geldi. 27 Şubat 1989 tarihe "Caracazo" olarak geçti. - KARAKAS
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:07 Kaynak: İHA
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