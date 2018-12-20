Son Dakika Haberleri: Venezuella'da En Küçük Bozuk Parayla 80 Aracın Deposu Doluyor

Venezuella'da En Küçük Bozuk Parayla 80 Aracın Deposu Doluyor

7 saat önce

Ülkedeki enflasyon Kasım ayında yüzde 1 milyonun üzerine çıkarken, Venezuella’nın başkenti Caracas’ta yaşayan bir Rus vatandaşı, ülkede benzin fiyatlarının çok ucuzladığını ve en küçük bozuk paranın 80 aracın deposunu doldurmaya yeteceğini ifade etti. Bir Rus vatandaşı, Venezuella ekonomisinin her geçen gün kötüye gittiğini belirterek, en küçük bozuk parayla 80 arabaya benzin alınabileceğini kaydetti. Venezuella’da benzinin […]The post Venezuella’da en küçük bozuk parayla 80 aracın deposu doluyor appeared first on Enerji Enstitüsü.

Venezuella'da En Küçük Bozuk Parayla 80 Aracın Deposu Doluyor, System.String[]
Ülkedeki enflasyon Kasım ayında yüzde 1 milyonun üzerine çıkarken, Venezuella'nın başkenti Caracas'ta yaşayan bir Rus vatandaşı, ülkede benzin fiyatlarının çok ucuzladığını ve en küçük bozuk paranın 80 aracın deposunu doldurmaya yeteceğini ifade etti.

Bir Rus vatandaşı, Venezuella ekonomisinin her geçen gün kötüye gittiğini belirterek, en küçük bozuk parayla 80 arabaya benzin alınabileceğini kaydetti. Venezuella'da benzinin yok pahasına satıldığını ve talep edilmesi halinde ücretsiz benzin alımı dahi yapılabileceğini kaydeden Rus, "Örneğin; en küçük bozuk para yarım bolivar. Bunun karşılığında 8 bin litre benzin alabilirsiniz. Binek araçların deposu ortalama 50 litre, jiplerin deposu da 100 litre alıyor" dedi.

1 dolar karşılığında ise 11 milyon litreden fazla benzin alınabileceğinin de altını çizen Rus vatandaşı, "Fiilen üç aydır ülkede benzin ücretsiz. 100 litre benzin, bir fincan kahveden daha ucuz. Bu nedenle, bahşiş olarak verdiğin parayla benzin alabiliyorsun. Eğer paran yoksa ve bunu düzgün şekilde söylersen, yine deponu doldururlar" ifadelerini kullandı.

Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ağustos ayındaki açıklamasında, yakıt kaçakçılığıyla mücadele için dünyanın en ucuzu olduğunu belirttiği benzinin yakında uluslararası piyasa fiyatından satılacağını belirtmişti. Maduro, televizyonda yayınlanan konuşmasında, Venezuella'daki sübvansiyonlu yakıtın, Kolombiya ve diğer komşu ülkelere yasa dışı yollardan geçirilmesini önlemek istediğini belirterek, kaçakçılığın Venezuella'ya maliyetinin çok yüksek olduğunu söylemişti.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:38 

Venezuella, Sektörel
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