Son Dakika Haberleri: Venezuella ile Rusya'dan İşbirliği Hamlesi

Venezuella ile Rusya'dan İşbirliği Hamlesi

1 saat önce

Venezuella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Rusya ile askeri birlikteliğin en üst seviyede olduğunu ve bundan memnun olduklarını söyledi.

Venezuella ile Rusya'dan İşbirliği Hamlesi, System.String[]
Venezuella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Rusya ile askeri birlikteliğin en üst seviyede olduğunu ve bundan memnun olduklarını söyledi. Arreaza, Venezuela Başkan Yardımcısı Delsey Rodriguez'in, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geleceğini açıkladı. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Rusya ile askeri işbirliği hakkında açıklamalarda bulunarak ülkesine yapılması düşünülen siyasi ve askeri müdahale planlarına gözdağı verdi. Bakan Arreaza, Venezuela ve Rusya arasındaki işbirliğinin daha da gelişeceğine inandığını söyledi. Arreaza, "Askeri alanda Rusya ile çok önemli bir işbirliğine sahibiz. 15 yıldan fazla süren işbirliği gelecekte de gelişmeye devam edecek" dedi. Arreaza, Venezuela Başkan Yardımcısı Delsey Rodriguez'in, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geleceğini duyurdu. Arreaza, ikilinin Venezuela'ya yönelik düşmanlıkların önlenmesi için yapılabilecek işbirliğini görüştü. Görüşmenin detaylarını açıklayan Arreaza, "Rodriguez ve Lavrov, Venezuela'daki durumu ve Venezuela'ya karşı her türlü saldırı önlemlerini tartışacaklar. Birkaç milli proje de görüşülecek" ifadesini kullandı.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:56 Kaynak: İHA

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