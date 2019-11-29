Veno 'Sıkıntı Yok' diyor

Veno'nun ilk teklisi 'Sıkıntı Yok', bu hafta sonu ILS Vision etiketiyle tüm dijital platformlarda olacak. Müziği Fantom'a, sözleri de Veno'nun kendisine ait olan 'Sıkıntı Yok' ile sektördeki diğer rap'çilere de 'diss' atılıyor.



24 yaşındaki Veno, rap müziği bilenin de bilmeyenin de bir şarkı yapıp piyasaya girdiğini belirterek "Rap müzik, ciddi bir kültür aslında ve ülkemizde hak ettiği yerde değil henüz. Veno, Latince'de toplardamar demek. Müzikseverlerin ne istediklerini biliyorum, ne istediğimi de. Farklı projelerim ile rap kültürünü tek bir damarda toplamak için çalışacağım" dedi.