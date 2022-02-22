'Venöz ülser' hastası, ilaç tedavisiyle bacağını kaybetme riskinden kurtuldu - Son Dakika

ANKARA'da 'venöz ülser' rahatsızlığı nedeniyle sol bacağını kaybetme riski yaşayan Kemal Gün (26), ilaç tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Kastamonu'da ailesiyle birlikte yaşayan Kemal Gün'ün 6 yıl önce sol bacağında yara oluştu. Kemal Gün, kısa sürede büyüyen ve diz altını tamamen kaplayan yara nedeniyle yürüyemez duruma geldi. Kastamonu'da 3 farklı hastaneye giden ve 'venöz ülser' teşhisi konulan Gün'e, bacağının kesilebileceği belirtildi. 2 ay önce Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Gün'e, antibiyotik ve özel hazırlanan kremler ile tedavi uygulandı. Tedavi ile Gün'ün yaraları büyük oranda kapanarak iyileşti.

'GECELERİ UYUYAMAZDIM'

Kemal Gün, bacağındaki yaranın 6 yıl önce çıkmaya başladığını, daha sonra büyüdüğünü söyledi. İstanbul ve Kastamonu'da bir çok sağlık kuruluşuna başvurduğunu belirten Gün, "Bazı özel yerlerdeki doktorlar 'eğer onaylıyorsanız bacağınızı keselim' dediler. En sonunda burayı bulduk. Ayakkabıyı bırakın pantolonumu dahi giyemezdim. Çünkü ne zaman giymeye kalksam bacağımdaki yaralarım çok acırdı. Geceleri uyuyamazdım. İntihar etme aşamasına bile gelmiştim, o kadar ağrıyordu. Ama şimdi tekrar hayata bağladılar. Şu an çok mutluyum. İstediğim gibi yatabiliyorum, yürüyebiliyorum. Bacaklarımı istediğim gibi uzatabiliyorum. Ayakkabı giymek istersem bile giyebiliyorum. Ağrıdan kurtuldum ve en çok sevindiğim tarafı da bu zaten" dedi.

'AĞRI KESİCİYE HİÇ İHTİYAÇ DUYMUYOR'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği İdari Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Selda Pelin Kartal, Kemal Gün'ün kendilerine geç başvurduğunu belirterek, 'venöz ülser' hastalığı nedeniyle bacağında çok ileri düzeyde yaranın bulunduğunu söyledi. Yaranın diz altını tamamen sardığını belirten Kartal, "Hasta bize geldiğinde çok komplike bir haldeydi. Daha önce gittiği sağlık kuruluşların da tedaviye yanıtsız kaldığı ve yaklaşık 6 yıldır bu durumda olduğu için kesim kararının verildiğini öğrendik. Fakat o bize inandı, biz de elimizden geleni yaptık. Hem damardan antibiyotikler verdik hem de haftada bir formülleri yenileyerek ilaç-kremler yaptık hastamıza. Hızla yaralarını toparlamaya çalıştık ki ağrısı hafiflesin diye. Kendisi şu anda çok rahat yürüyebiliyor. Ağrı kesiciye hiç ihtiyaç duymuyor. Moral ve motivasyonu da oldukça yükseldi" dedi.

Öte yandan hastanedeki tedavisi devam eden Kemal Gün'ün önümüzdeki hafta taburcu edileceği öğrenildi.