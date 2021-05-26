Ventilasyon Nedir, Nasıl Gerçekleşir? Pulmoner ve Alveoler Ventilasyon Terimlerinin Anlamları - Son Dakika

Ventilasyon Nedir, Nasıl Gerçekleşir? Pulmoner ve Alveoler Ventilasyon Terimlerinin Anlamları

26.05.2021 22:04
Ventilasyon Nedir, Nasıl Gerçekleşir? Pulmoner ve Alveoler Ventilasyon Terimlerinin Anlamları, System.String[]

Ventilasyon, solunuma ihtiyaç duyan hastalar için kullanılan bir cihaz türü olarak bilinir. Tüm sağlık kuruluşlarında ventilasyon cihazları yer alır. Bu cihaz bir tür akciğer görevi üstlenmektedir.

Ventilasyon, solunuma ihtiyaç duyan hastalar için kullanılan bir cihaz türü olarak bilinir. Tüm sağlık kuruluşlarında ventilasyon cihazları yer alır. Bu cihaz bir tür akciğer görevi üstlenmektedir.

Ventilasyon Nedir?

Hastanelerde ve tüm sağlık kuruluşlarında bulunan ventilasyon cihazı, solunum ihtiyacı olan hastaların solunum ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Ventilasyon cihazı bir tür akciğer gibi vücuda yarar sağlar. Ventilasyon cihazı ile kan oksijen ile doyurulur. Bu cihaz karbondioksiti de akciğere zorla verir. Bu sayede akciğerden çıkarılır. Havanın akciğer içi ve dışına yapılan hareketine ventilasyon denilir.

Buradaki en temel amaç solunumun da en doğru şekilde gerçekleşmesinin sağlanmasıdır. Özellikle mekanik ventilasyon sayesinde hastada yaşamsal fonksiyon görülmektedir. Yoğun bakımlarda çok sık kullanılan ventilasyona respiratör de denilmektedir. Solunum parametrelerinin yanında bu cihazın nasıl çalıştığını bilmek de çok önemlidir. Günümüzde ise genellikle iki çeşit ventilasyon bulunmaktadır.

Ventilasyon Nasıl Gerçekleşir?

Ventilasyon, spontan solunum ve ya spontan ventilasyon olarak bilinir. Bu da havanın akciğer içi ve ya akciğer dışına hareketi olarak bilinir. Ventilasyonda temel amaç ise oksijen ile zengin havanın akciğerlere alınarak karbondioksitin de dışarı atılmasının sağlanmasıdır. Ventilasyon kullanma çeşitleri de hastanın durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Durumu çok ciddi olan hastalarda non-invaziv mekanik ventilasyon uygulanır. Bu cerrahi işlem gerektirmeden yapılır. Hasta solunum cihazına bağlandıktan sonra hastaya solunum verilir. Bu yöntem hastanın bilincinin açık olması durumunda kullanılır. Ayrıca hastada yeterli öksürük ve yutma refleksi de bulunmalıdır.

Kişiler akciğerini kullanacak şekilde nefes almalılar. Maske takılan yüzeyde ise uyumsuzluk sorunu bulunmamalıdır. Ayrıca iki çeşit ventilasyon türü bulunur. Mekanik ventilasyonun amacı solunum işlemini azaltmak ve alveol açıklık devamını getirmektir. Genel olarak oksijen tüketimi de azaltılabilir. MekaBunlar ise alveoller hiponik ventilasyonun ayrıca iki temel endikasyonu bulunur. Bunlar ise alveoller hipoventilasyonu ve dağılım hipoksisidir.

Pulmoner ve Alveoler Ventilasyon Terimlerinin Anlamları

Solunuma ihtiyaç duyan hastalar için ventilasyon denilen bir cihaz kullanılır. Bunlar arasında pulmoner ve alveoler ventilasyon da çok merak edilmektedir. Bu noktada pulmoner ventilasyon kısa anlamı ile akciğer havalanması olarak bilinmektedir. Pulmoner ventilasyon, hastanın akciğerinde bulunan hava kesecikleri alveol ve atmosfer havası arasında gaz değişimi olarak adlandırılmaktadır.

Akciğerin havalanması olarak da bilinen pulmoner ventilasyon genellikle inspirasyon ve ekspirasyon ile sağlanmaktadır. Akciğerdeki gaz değişiminin gerçekleşme sağladığı bölgelere yani havanın ulaşma hızı alveoler ventilasyon olarak bilinmektedir. Gaz değişimi ise alveoller, alveol keseleri, alveol kanalları ve respiratuvar bronşiyollerdir.

Mekanik Ventilasyon Yöntemleri Nelerdir?

Mekanik ventilasyon yöntemleri üçe ayrılmaktadır. Bunlar ise negatif basınçlı, pozitif basınçlı ve yüksek frekanslı olarak bilinmektedir. Negatif basınç sonrasında abdomen ve toraks etrafına doğru basınç verilmektedir. Böylece gaz da akciğere gitmektedir. Bu sayede akciğerin yapmış olduğu görev de taklit edilir.

Pozitif basınçlıda ise hastanın hava yollarına yüksek bir basınç uygulanır. Bu ise maske ve ya tüp yardımı ile yapılan yöntemlerdendir. Yüksek frekanslı ventilasyonda da akciğerlere yüksek frekans verilir. Burada düşük volüm ile hava akımı gönderilir. Burundan nazal olarak ve ya oral olan maske ile bu yöntem uygulanmaktadır. Tüm bu süreçler uygulanırken hastanın durumu ve hastalığın gidişatı ön planda tutulmalıdır.

Ventilasyon Nedir, Nasıl Gerçekleşir? Pulmoner ve Alveoler Ventilasyon Terimlerinin Anlamları

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ventilasyon Nedir, Nasıl Gerçekleşir? Pulmoner ve Alveoler Ventilasyon Terimlerinin Anlamları - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Süper Lig'e yükselen son takım oldu TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Süper Lig'e yükselen son takım oldu Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayırdı Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayırdı Görüntüler büyülüyor! Süper Çiçek Kanlı Ay bu gece Türkiye semalarında Görüntüler büyülüyor! Süper Çiçek Kanlı Ay bu gece Türkiye semalarında Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti, 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti, 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi İntihardan vazgeçen vatandaş sarktığı çatıdan yukarı tırmanamadı, imdadına iki öğretmen yetişti İntihardan vazgeçen vatandaş sarktığı çatıdan yukarı tırmanamadı, imdadına iki öğretmen yetişti Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:56 Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış
17:54 Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart
17:54 Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı
17:49 Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti
17:34 Menajeriyle transfer pazarlığı başladı! Aboubakar için Ali Koç tüm şartlarını zorluyor
17:25 Medya şirketi MGM'yi, Amazon 8,45 milyar dolara satın alıyor
17:17 Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı
17:17 Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin
17:09 Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı
16:49 Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu
Sergen Yalçın, Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor Sergen Yalçın, Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor         
22:23
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Nijerya'da denizde facia! 160'tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu Nijerya'da denizde facia! 160'tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu         
21:23
Tartışmaların odağındaki aşı sertifikasına Avrupa Parlamentosu komitesinden onay Tartışmaların odağındaki aşı sertifikasına Avrupa Parlamentosu komitesinden onay         
21:13
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı         
19:50
Son Dakika: 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri aşılanmaya başlanacak Son Dakika: 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri aşılanmaya başlanacak         
19:24
7 kişinin ölümüne neden olan ve kırmızı bültenle aranan sürücü, 3 yıl sonra teslim oldu 7 kişinin ölümüne neden olan ve kırmızı bültenle aranan sürücü, 3 yıl sonra teslim oldu         
19:08
Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış         
17:57
Akşener, Erdoğan'ın Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz         
16:19
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu         
16:01
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 22:41:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ventilasyon Nedir, Nasıl Gerçekleşir? Pulmoner ve Alveoler Ventilasyon Terimlerinin Anlamları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement