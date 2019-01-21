Venüs E4 Satışa Sunuldu
1 saat önce
Vestel, Venus'ün giriş segmenti olan yeni modeli e4'ü satışa çıkardı.
Vestel
, Venus'ün giriş segmenti olan yeni modeli e4'ü satışa çıkardı.
18: 9 geniş ekranlı Venus e4, 1440x720 HD Plus çözünürlüklü 5.5 inçlik ekranı ile dikkat çekiyor. 13 MP arka ve 5 MP ön kamerasında portre modu bulunan Venus e4, 2900 mAh batarya, parmak izi okuyucu, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza sunuyor. Venus e4'te dahili FM radyosu da yer alıyor. Çıkarılabilir arka kapağı ile Venus e4, ışıldayan gece mavisi ve inci siyahı olmak üzere iki renk alternatifi sunuyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:26 Kaynak: İHA
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