Son Dakika Haberleri: Venus Z40 satışa çıktı
Son Dakika Teknoloji Venus Z40 satışa çıktı - Son Dakika

Venus Z40 satışa çıktı

6 saat önce

Vestel'in üst segment akıllı telefon serisi Z'nin yeni üyesi Venus Z40 satışa çıktı.

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Vestel'in üst segment akıllı telefon serisi Z'nin yeni üyesi Venus Z40 satışa çıktı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Z40, 16+5 MP arka ve 8 MP açılır pop-up ön kamerasıyla kamera deneyimi sunuyor.

Portre modu, yüz güzelleştirme modu ve yapay zeka modlarına da sahip Z40, sınırsız tam amoled ekranı ile de öne çıkıyor.

Venus Z40 ayrıca, 6.4 inç Gorilla Glass 5 kırılmaz cam ve tam Amoled ekranla geliyor.

NFC, kablosuz şarj özellikleriyle ve ekrana gömülü parmak izi sensörü özelliklerini sunan Venus Z40, aralık ayında lansmana özel 3 bin 149 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

Vestel, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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