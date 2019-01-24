Ver.di Uyardı: Salı Günü Öğleden Önce Getirmeyin
13 dakika önce
HİZMET sendikasının çağrısı üzerine Berlin'deki kamuya ait yuvalarda salı günü yarım gün iş bırakma eylemi yapılacak.
HİZMET sendikasının çağrısı üzerine Berlin
'deki kamuya ait yuvalarda salı günü yarım gün iş bırakma eylemi yapılacak. Öğleden önce yapılacak uyarı grevinde devlete ait yuvalarla okullarda görevli eğitmenler katılacak. Yetkililer ailelere yaptıkları çağrıda çocuklarını salı günü öğleden önce yuvalara getirmemelerini istedi.HASTANELERDE DE BEKLENİYOR Sendika
ile işveren arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin ikincisi 6 Şubat, üçüncüsü ise 7 Şubat'ta Potsdamm'da yapılacak. Gelecek haftalarda ülke genelinde hastanelerde de uyarı grevleri bekleniyor. Gelecek ay Berlin'de şehir içi toplu taşımadan sorumlu şirket BVG ile sendika arasında da toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Görüşmeler devam ederken ver.di masada elini güçlendirmek amacıyla şubat ayı içinde BVG çalışanlarını da uyarı grevi yapmaya çağırabilir.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:00
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