Son Dakika Haberleri: Ver.di Uyardı: Salı Günü Öğleden Önce Getirmeyin

Ver.di Uyardı: Salı Günü Öğleden Önce Getirmeyin

13 dakika önce

HİZMET sendikasının çağrısı üzerine Berlin'deki kamuya ait yuvalarda salı günü yarım gün iş bırakma eylemi yapılacak.

Ver.di Uyardı: Salı Günü Öğleden Önce Getirmeyin, System.String[]
HİZMET sendikasının çağrısı üzerine Berlin'deki kamuya ait yuvalarda salı günü yarım gün iş bırakma eylemi yapılacak. Öğleden önce yapılacak uyarı grevinde devlete ait yuvalarla okullarda görevli eğitmenler katılacak. Yetkililer ailelere yaptıkları çağrıda çocuklarını salı günü öğleden önce yuvalara getirmemelerini istedi.

HASTANELERDE DE BEKLENİYOR

Sendika ile işveren arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin ikincisi 6 Şubat, üçüncüsü ise 7 Şubat'ta Potsdamm'da yapılacak. Gelecek haftalarda ülke genelinde hastanelerde de uyarı grevleri bekleniyor. Gelecek ay Berlin'de şehir içi toplu taşımadan sorumlu şirket BVG ile sendika arasında da toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Görüşmeler devam ederken ver.di masada elini güçlendirmek amacıyla şubat ayı içinde BVG çalışanlarını da uyarı grevi yapmaya çağırabilir.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:00 

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